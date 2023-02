Kinderbetreuung ausgebaut

Die Pletzer Gruppe baut ihre Kinderbetreuung in Hopfgarten weiter aus.



Hopfgarten | 2017 ist die Pletzer Gruppe als eines der ersten privaten Unternehmen in Tirol mit einer eigenen Kinderbetreuung gestartet. „Die Nachfrage war sehr groß, zumal wir vom Start weg ein ganztätiges und ganzjähriges Angebot zur Verfügung gestellt haben“, weiß Schirmherrin Marion Pletzer. Mittlerweile werden am Heimatstandort bis zu 80 Kinder von neun Pädagoginnen betreut. Neben den Beschäftigten der Pletzer Gruppe steht das Angebot sämtlichen Familien in der Marktgemeinde sowie aus der Region offen.



Jetzt wurde die Kinderkrippe „Hüpfzwerge“ um eine dritte Gruppe erweitert: Seit Herbst 2022 können dort bis zu 60 Kinder betreut werden. „Der Ausbau war dringend notwendig, zumal es sich hier um die einzige Kinderkrippe in Hopfgarten handelt und wir zuletzt vielen Interessierten aus Platzgründen absagen mussten“, erzählt Marion Pletzer. Die Investition von 350.000 Euro wurde vom Land Tirol gefördert und freut auch die neue Bildungslandesrätin Cornelia Hagele: „Die Pletzer Gruppe ist als familienfreundlicher Arbeitgeber ein Vorbild. Eine gut ausgebaute Kinderbetreuung ist ein wichtiger Beitrag gegen den Fachkräftemangel, wenn wieder mehr Frauen und Männer einer beruflichen Tätigkeit nachgehen können.“ Die Gemeinde unterstützt das Projekt durch Bezahlung der Miete, „weil in dieser Vorzeigeeinrichtung ein wichtiger Beitrag für alle Familien in der Marktgemeinde und das mit einer besonders hohen Betreuungsqualität geleistet wird“, betont Bürgermeister Paul Sieberer.

Maximal fünf Schließtage im Jahr

In der Krippe werden die Kinder bereits ab einem Jahr aufgenommen. Die Öffnungszeiten sind wochentags durchgängig von 7 bis 17 Uhr und das auch in den Semester- und Sommerferien. „Damit sind wir ein verlässlicher Partner und eine willkommene Entlastung für viele Familien“, so die Leiterin Alexandra Feiersinger. Angelehnt an das Move&Relax-Konzept der Pletzer-Hotelresorts steht auch in den Kinderbetreuungseinrichtungen viel Bewegung und Natur am Programm. Auch der Mittagstisch erfolgt über die Küche des Sportresort Hohe Salve. KA

Bild: Alexandra Feiersinger, Marion Pletzer und Karin Schächl mit Bildungslandesrätin Cornelia Hagele in der ausgebauten Kinderkrippe der Pletzer Gruppe. Foto: Platzer Media