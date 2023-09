Kinder bauten Werkstoffwagen

Zum zweiten Mal machte „Netzwerk Handwerk für Kids“ mit einem Handwerk- und Architekturworkshop Station in Kirchberg.



Kirchberg | Eine Woche lang wurde mit Handwerkern, Architekten und Künstlern geplant, gezeichnet, gebaut, gehämmert, gesägt, gemalt – kurz: es wurde nach Herzenslust experimentiert und der Phantasie freier Lauf gelassen. Ergebnis der Arbeit war – neben sehenswerten selbstgeplanten und –gebauten Sitzmöbeln – ein einzigartiger mobiler Werkstattwagen, der zum Abschluss der Workshopwoche Eltern, Großeltern und Freunden präsentiert wurde.



Der Wagen wurde von 20 kreativen Kids von acht bis 13 aus dem Brixental erdacht, geplant und in nur fünf Tagen umgesetzt – die Vorarbeiten wurden bereits eine Woche zuvor bei einem ersten Workshop von 20 Kindern im Söllandl geleistet. Als geradezu idealer Ort für die Kreativwoche erwies sich erneut das Feld hinter dem Neuwirtshof in Kirchberg – zur Verfügung gestellt von Netzwerk-Handwerk-Mitglied Johannes Schroll. Geleitet wurde der Workshop vom Team der Architektur- und Kunstschule bilding Innsbruck (Monika Abendstein, Sophia, Jakob und Jakob) und von Netzwerk Handwerk durch Andrea und Astrid. KA



Bild: Handwerk und Architektur für Kinder, ermöglicht durch den Verein Netzwerk Handwerk. Foto: Netzwerk Handwerk/Grabher