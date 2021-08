Kids schnupperten Tennisluft

Der Anfang der Kitzbüheler Tenniswoche stand auch in diesem Jahr wieder traditionell im Zeichen der Kids und Ladies.



Kitzbühel | Zu Beginn der Tenniswoche, am Montag, stand der schon traditionelle Alpquell Kitz4Kids Kindertag auf dem Programm. Dieser war wie die Jahre zuvor bestens besucht und bot den zahlreichen Kids mit vielen „Aktiv-Stationen“ ein abwechslungsreiches Programm. Von 11 bis 13 Uhr konnten sich die Kinder wertvolle Tipps von den Tennistrainern holen. Einige Tennisstars nahmen sich auch in diesem Jahr wieder die Zeit, für ihre jüngsten Fans fleißig Autogramme zu schreiben.

Ladies Day am Dienstag

Der Dienstag stand dann wieder voll im Zeichen der Damen. Beim Krone Ladies Day erhielten die ersten 1.000 Damen wie immer eine Freikarte, und durften sich zusätzlich über ein Glas Frizzante vom Weingut Scheiblhofer freuen. Des Weiteren konnten die Damen den österreichischen Tennisstars beim „Österreicher-Tag“ genau auf die Hände blicken.

6. Huber´s Weißwurst Frühshoppen

Das erste Highlight erfolgte schon am Sonntag, am zweiten Qualifikationstag. Die vielen Tennisfans konnten bei Huber´s

Weißwurst Frühshoppen genüsslich in den Tag starten. Bereits zum sechsten Mal wurden die Gäste zum Frühshoppen geladen und mit 1.000 kostenlosen Weißwürsten der Metzgerei Huber sowie mit Brezen der Bäckerei Schmidt bestens verköstigt.

Bericht und Fotos: Markus Ehrensperger