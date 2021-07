Kfz-Werkstatt aus Leidenschaft

Von Dacia bis Porsche, von Fiat bis Mercedes: Autos aller Marken sind im Autohaus Pletzer in den besten Händen. Reparatur, Service, Karosserie- und Lackierarbeiten werden hier originalgetreu ausgeführt - bei 100 % Garantieerhalt.



Das Autohaus Pletzer in Going ist eine besondere Kfz-Fachwerkstätte. Ohne Markenverträge und ohne Glaspalast, dafür aber familiengeführt, modern und top ausgestattet und mit schlanken und effizienten Strukturen versehen. Eine Werkstatt, der man vertraut. Nicht nur, weil hier die Affinität für Autos deutlich spürbar ist, sondern weil Inhaber Werner Pletzer mit 28-jähriger Werkstatterfahrung für Kompetenz, Verlässlichkeit und ein faires Preis-Leistungsverhältnis steht.



Autorisiert für alle Marken

Der 1962 gegründete Kfz-Meisterbetrieb ist eine freie Werkstatt, zertifiziert für alle Automarken. Dafür musste man sich einer Autorisierung unterziehen und war zahlreichen Prüfungen der Fahrzeughersteller ausgesetzt. Mit dem Ergebnis, dass bei Auto Pletzer alle Fabrikate ohne Verlust jeglicher Garantie repariert werden.

Verbaut werden ausschließlich Originalteile, auch bei Blech- und Hagelschäden. Alle Arbeiten am Fahrzeug werden detailgetreu nach Werksvorschriften ausgeführt, alle Wartungsarbeiten beruhen auf den digitalen Serviceplänen der Hersteller, inklusive Mobilitätsgarantie. In der hauseigenen Lackiererei wird nach den Vorschriften des Fahrzeugherstellers und mit perfektem Ergebnis lackiert. Der Chef persönlich überzeugt sich von Farbton und Farbgenauigkeit, bevor ein Auto das Betriebsgelände verlässt.



Zu den besonderen Serviceleistungen zählen Leihwägen, die Auto Pletzer seinen Kunden für die Dauer von Reparatur oder Service zur Verfügung stellt - kostenlos und unkompliziert, ebenso wie der Hol- und Bringservice für Kunden.

Möchte man ein neues Auto kaufen, ist der Goinger Kfz-Spezialist ein kompetenter Ansprechpartner. Die enge Zusammenarbeit mit den Großhändlern macht es möglich, den gewünschten Pkw zum Bestpreis zu organisieren.

Auto Pletzer lebt die Leidenschaft für Fahrzeuge seit nahezu 60 Jahren - weil hier jedes Auto eben eine eigene Persönlichkeit hat. www.autopletzer.at

Bild: Das Autohaus Pletzer, direkt an der Bundesstraße in Going am Wilden Kaiser.