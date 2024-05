Kasfest gefeiert

Bei Kaiserwetter fand am Wochenende das bereits 27. Kasfest in Kössen statt. Die Käsespezialitäten lockten wieder hunderte Besucher in den Kaiserwinkl.



Kössen | Es war ein maßgeschneiderter Auftakt für die Sommersaion im Kaiserwinkl – am vergangenen Wochenende ging im Kössener Zentrum das bereits 27. Kasfest über die Bühne.



Hunderte Besucher, auch aus dem benachbarten Bayern, erfreuten sich an den vielen Käsespezialitäten, die von lokalen Sennereien, Alm- und Hofkäsereien präsentiert wurden. Mit dabei waren auch Vereine und Wirte. KA

Bild: Der Käseanschnitt beim 27. Kössener Kasfest: Mit dabei auch die Bürgermeister Jürgen Kendlinger (Schwendt, 1.v.l. ) und Reinhold Flörl (Kössen, 2.v.l.).