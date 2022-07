Kammermusik in Hopfgarten

Hopfgarten | Für das Kammermusikfest Hopfgarten (27. August - 3. September) hat der künstlerische Leiter, Cellist Ramón Jaffé, ein Programm zusammengestellt, das sich von der Barockmusik bis zur Musik des 20. Jahrhunderts erstreckt. „Ensemble plus“ – das Festival 2022 wird rund um drei etablierte Ensembles als Rückgrat der jeweiligen Konzerte gestaltet, diese werden jeweils durch ausgewählte Musiker erweitert und bilden gemeinsam spannende, neue Kombinationen und Besetzungen, die es so nur in Hopfgarten zu hören gibt.



Beim Eröffnungskonzert am 27. August in der Hopfgartner Pfarrkirche ist das Thüringer Bach Collegium zu Gast, „plus“ Ramon Jaffé (vc), Hansjörg Schellenberger (ob) und Sonja Betten (org). Zu hören sind Werke von J.S. Bach, A. Vivaldi, L.O. Leo und J.E. v. Sachsen Weimar.

Impressionen aus Frankreich gibt es am 30. August (Salvena) mit Musik von Telemann, Ravel, Debussy, Saint-Saens und E. Chausson. Es spielen das Constanze Quartett Salzburg “plus” Lavard Skou-Larsen (v), Agnieszka Kulowska (v), Ramon Jaffé (vc), Revital Hachamoff (p), Heide Wartha (fl), Johanna Gossner (cl) und Serafina Jaffé (harp). Das Salzburg Piano Trio und das Constanze Quartett „plus“ Pianistin Monica Gutman stehen am 2. September (Salvena) auf der Bühne. Zu hören sind Beethovens Geister-Trio und Schostakowitschs Klavierquintett g-moll op. 57, dazu das Streichquartett A-Dur von Emilie Mayer.



Gipfelgenüsse am Samstag, 3. September, auf der Hohen Salve – nur nach Vorreservierung.

tickets@kammermusikfest.com oder Tel. +43/(0)676/6137616.

Bild: Das Constanze Quartett konzertiert am 2. September. Foto: KMF