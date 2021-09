KTC kürte seine Clubmeister

Bei strahlendem Sonnenschein gingen die diesjährigen Clubmeisterschaften des Kitzbüheler Tennisclub über die Bühne. Anita Krimbacher bei den Damen und Geri Mitterer bei den Herren kürten sich dabei zu den Clubmeistern 2021. Im Doppelbewerb setzten sich die beiden Vorstandsmitglieder Markus Bodner und Ulf Dörwald durch.



Kitzbühel | Nach einer langen und erfolgreichen Tennissaison standen Anfang September traditionell die Clubmeisterschaften des Kitzbüheler Tennisclubs am Programm. Zum ersten Mal seit vielen Jahren waren erfreulicherweise auch wieder einige Damen gemeldet, welche ihr Können unter Beweis stellen konnten. Dabei konnte sich Anita Krimbacher vor Eva Ritter und Karina Toth zum ersten Mal den Clubmeistertitel sichern.



Bei den Herren wurden die beiden Präsidenten, Markus Bodner und Geri Mitterer ihrer Favoritenrolle gerecht und zogen souverän ins Finale ein. Nachdem Geri Mitterer in den letzten beiden Jahren das Nachsehen hatte und sich Markus Bodner geschlagen geben musste, konnte er heuer den Spieß umdrehen. Geri Mitterer setzte sich in einem hart umkämpften Finale im Champions Tie Break mit 10:6 durch und feierte den Titel. Im B-Bewerb behielt Peter Zass in einem packenden Finale gegenüber Alexander Katholnig am Ende die Überhand.

Doppelsieg geht an Vorstand

Eine Woche später gingen auf der KTC Anlage die Clubmeisterschaften im Doppel über die Bühne. Bei den Damen waren Gaby Schwingenschlögl und Lekki Plank nicht zu schlagen und holten sich die Goldmedaille. Bei den Herren konnten sich die beiden Vorstandsmitglieder, Markus Bodner und Ulf Dörwald, durchsetzen. Neben dem ersten Clubabend im neuen Clubhaus gab es noch ein ganz besonderes Highlight. Der Besuch von Österreichs Nummer 1 und US Open Sieger 2020 Dominic Thiem ließ die Kinderaugen strahlen. Dominic Thiem war aufgrund eines Termins in Kitzbühel und ließ es sich nicht nehmen kurz bei der Clubmeisterschaft vorbeizuschauen und viele Autogramme zu schreiben. Markus Ehrensperger

Bild: Auch Österreichs Nummer 1, Dominic Thiem, schaute bei den diesjährigen Clubmeisterschaften des KTC vorbei. Foto: Ehrensperger