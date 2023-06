KTC-Damen in der 1. Bundesliga

Die Kitzbüheler TennisDamen haben es geschafft: Innerhalb von sieben Jahren und nach fünf erreichten Aufstiegen, ist ihnen der Durchmarsch in die höchste Spielklasse Österreichs gelungen.



Kitzbühel | Ein glatter aber in den Einzel- und Doppelpartien doch knapper 6:1-Sieg gegen Wörgl ließ den KTC jubeln.



Wie für die KTC-Damen alles begann

Als im Jahr 2018 Emily Lederer, Sarah Messenlechner, Charly Egger und Lola Gutensohn gemeinsam in der untersten Spielklasse Tirols, der Bezirksliga 2 starteten, ahnte wohl noch niemand, wo die Reise im Jahr 2023 enden würde. Bereits damals war ersichtlich, welches Talent in diesen jungen Mädchen steckt. „Gerade im Damen-Tennis ist es oft schwierig, dass alle Spielerinnen einer Mannschaft erhalten bleiben. Der Zusammenhalt und die Team-Chemie sind einmalig, alle Spielerinnen im Team unterstützen sich und sind fast bei jedem Spiel dabei. Die Mädchen sind nicht nur Teamkolleginnen, sondern auch gute Freundinnen geworden“, so der stolze Mannschaftsführer Christian Lederer. Auch Ronja Scheuermann ist seit dem Jahr 2019 ein fixer Bestandteil der Mannschaft und reist für die Spiele wöchentlich sogar extra aus Bayern an.



Heimsieg gegen Wörgl brachte Aufstieg

Die Ausgangslage konnte spannender nicht sein. Mit einem direkten Sieg war es möglich, in die Bundesliga aufzusteigen. Auf der Gegenseite wartete mit dem TC Wörgl ein starker Gegner, der als leichter Favorit zu bewerten war.



Sarah Messenlechner blieb in ihrem Spiel gegen die ehemalige Nummer 133 der Welt Sabine Klaschka dieses Mal ohne Chance. Besser lief es für die anderen KTC-Damen. Die Nummer 1 des KTC Jil Nora Engelmann konnte sich gegen Caroline Nothnagel mit 6:4 und 6:4 durchsetzen. Hochdramatisch verliefen die Spiele von Emily Lederer und Tina Schiechtl. Beide konnten am Ende die Nerven bewahren und sich im Match Tie-Break durchsetzen. Somit lag es an Ronja Scheuermann den finalen Punkt für den KTC einzufahren. Mit 6:3 und 6:2 fertigte diese ihre Gegnerin ab und der Aufstieg in die Bundesliga war geschafft.



Große Vorfreude auf die 1. Bundesliga

„Es ist unglaublich, was die Mädchen geleistet haben. Das jahrelange Training hat sich ausgezahlt. Uns ist die Nachwuchsarbeit sehr wichtig und wir sind stolz, dass das Team hauptsächlich aus Kitzbühelerinnen besteht,“ so KTC Obmann Markus Bodner voller Begeisterung. Die Bundesliga startet nächstes Jahr im Frühjahr und die KTC-Damen sind auf alle Fälle bereit, sich mit einigen nationalen und internationalen Top-Spielerinnen messen zu dürfen. Matthias Wieser

Bild: Alles begann 2018 mit dem Meistertitel in der Bezirksliga 2 (v. l.): Sarah Messenlechner, Emily Lederer, Carmen Huber, Lena Egerbacher und Lola Gutensohn.