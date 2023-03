KLAFS sucht dich!

Von der klassischen Sauna im Eigenheim bis hin zur professionellen Wellnessanlage in großen Hotels und Freizeitbetrieben – KLAFS gilt seit Jahrzehnten als Marktführer und Goldstandard im Wellnessbereich.

Hopfgarten | Qualität ist unser Anspruch und Qualität entsteht nur im Team. KLAFS sucht nach Mitarbeitern, die helfen möchten, den Kunden ein (ent-)spannendes Erlebnis zu bieten. Langjährige Mitarbeiter bestätigen: Sie können auf ein bewährtes, tatkräftiges Team bauen, das gemeinsam etwas Außergewöhnliches schafft. Denn das Außergewöhnliche ist das alltägliche Geschäft von KLAFS.



Erfolgsgeschichte Hand in Hand

Was mit der Vision und Tatkraft von Erich Klafs begann, ist eine Erfolgsgeschichte, die sich Hand in Hand mit unseren Mitarbeitern fortgeschrieben hat. Wir legen deswegen nicht nur Wert auf fachliches Können, sondern auch auf soziale Kompetenz und Werte. Werte, die wir auch leben. So ist KLAFS vom Land Tirol zum Beispiel als „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ zertifiziert worden. Werbung



Weitere Informationen und Jobangebote unter www.klafs.at/karriere