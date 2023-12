K.S.C.-Adler waren noch nie so gut

Der Kitzbüheler Ski Club ist bekannt für seine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Wie der Saisonstart bei den Springern zeigt, trägt diese konsequente Arbeit auch immer wieder international Früchte. Laut dem Leiter des K.S.C.-Sprunglaufreferats, Seppi Jenewein, stimmt der Weg nach oben. „Ich bin jetzt bereits über 20 Jahre Trainer beim K.S.C. Wir hatten immer erfolgreiche Springer dabei, waren aber noch nie so nahe am Weltcup dran, wie jetzt mit Stephan und Marco.“

Als ein Erfolgsgeheimnis sieht Jenewein den eigenen Weg des K.S.C.: „Wir starten erst ab der Schülerklasse mit Wettkämpfen, damit unser Nachwuchs spielerisch zum Sport finden kann und am Beginn vor allem die Freude und der Spaß im Vordergrund stehen.“

Embacher im Conti-Cup erstmals am Stockerl

Am vergangenen Wochenende war Stephan Embacher beim Continental Cup im finnischen Rukka am Start und flog im ersten Bewerb auf der Großschanze gleich auf das Podest. Mit der Höchstweite von 142 Metern im zweiten Durchgang wurde er Dritter und verpasste nur knapp den zweiten Platz. Der junge K.S.C.-Springer meinte zu seinem Bewerb: „Das Wochenende war richtig cool und es war eine Riesenfreude, erstmals beim Continental Cup am Stockerl zu stehen.“

Beim zweiten Bewerb war Stephan vom Windpech verfolgt, konnte aber trotzdem einen beachtlichen 16. Platz belegen. Nach den Weihnachtsfeiertagen geht es für den K.S.C.-Adler zum Continental Cup ins schweizerische Engelberg.

Marco Wörgötter im FIS-Cup stark

Auch im FIS-Cup zeigen die K.S.C.-Springer seit Saisonbeginn starke Leistungen. Beim Auftakt im schweizerischen Kandersteg sicherte sich Marco Wörgötter vor Stephan Embacher den Sieg. Beim zweiten Bewerb zeigte Stephan Embacher zwei sehr gute Sprünge und fixierte mit einem klaren Vorsprung den Sieg und den Start beim Conti-Cup. Marco Wörgötter landete als Dritter auch diesmal auf dem Podest.

Bei der zweiten Station des FIS-Cup im norwegischen Notodden sprang Marco beim am ersten Tag auf Platz fünf. Es fehlten ihm nur wenige Punkte aufs Podest, auf das er es mit dem dritten Platz im zweiten Bewerb schaffte.

Niki Humml erstmals international Top 10

Als einer der jüngsten Teilnehmer beim Alpen-Cup in Seefeld (startberechtigte Jahrgänge 2004 und jünger) konnte Niki Hummel (JG 2007) mit einem neunten und siebten Platz erstmals international in die Top-10 springen.

Auch beim ersten Austria-Cup der Wintersaison konnten die K.S.C.-Springer mit Podestplätzen überzeugen. In der Jugendklasse II konnte Niki Humml mit einem dritten Platz aufzeigen, Marco Margreiter wurde in dieser Klasse Zwölfter.

Xaver Aigner zum ersten mal seit seiner schweren Knieverletzung wieder bei einem Bewerb mit dabei wurde in der Allgemeinen Klasse sehr guter Dritter.

Bei den Nordischen Kombinierern ging Maximilian Vorder-

egger im Alpen-Cup in Seefeld als einer der jüngsten Teilnehmer an den Start. Nach dem Springen noch auf Platz 27 gelegen, konnte er in der Loipe einige Plätze gut machen und wurde nach 10 km guter 21. Im zweiten Bewerb lief es mit dem 26. Endrang ähnlich gut.

Foto: GEPA/ÖOC