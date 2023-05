Junger Wildschönauer gibt tiefe Einblicke in den Leistungssport

Der junge FIS Ex-Skirennläufer Thomas Thaler lädt zu seinem Vortrag „IMMER WEITER – Zwischen Freudentränen und Tränen der Verzweiflung“.



Damit spricht erstmalig ein Nachwuchssportler ganz offen und emotional über den Werdegang im Skileistungssport. Dabei geht es Thaler vor allem darum aufzuzeigen, was passiert, wenn man es nicht an die Weltspitze schafft und aufgrund von Verletzungen oder anderen Rückschlägen zur Aufgabe gezwungen wird. „Oft sind es die Geschichten abseits der Weltspitze, welche genauso unglaublich wie jene der Weltmeister sind. Allerdings finden diese kein Gehör.

Mit „IMMER WEITER“ versuche ich genau diesen Athleten eine Stimme zu geben und erzähle stellvertretend für tausende Leistungssportler meine Geschichte.“ so der junge Wildschönauer. Neben witzigen Geschichten, Erfolgen und interessanten Einblicken in den Skirennsport wird dabei auch auf Stürze, Leistungsdruck, Verletzungen und ernste Themen wie Depression eingegangen.



Der Vortrag findet am Donnerstag, dem 15.06.2023 um 19:30 Uhr im VZ Komma Wörgl statt. Informationen und Tickets unter thalerthomas.at. Fotos: Thaler