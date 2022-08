Junge Wirtschaft netzwerkte

Vergangenen Freitag lud die Junge Wirtschaft zum Sommercocktail ins Schloss Kaps. Bei entspannter Atmosphäre tauschten sich die jungen Unternehmer aus.



Kitzbühel | Sie war ein Riesenerfolg, die Einladung zum Sommercocktail im Schloss Kaps. Die Junge Wirtschaft hatte zu diesem regen Austausch gebeten und über 150 Unternehmer kamen zur Freude des Jungen-Wirtschaft-Obmannes Stefan Monitzer. Er könne es fast nicht glauben, dass tatsächlich so viele Gäste gekommen seien, strahlte er bei der Begrüßung. Und auch Kammerobmann Peter Seiwald zeigte sich vom Ansturm begeistert.



Bevor in entspannter Atmosphäre bei Musik der „Panther Session“ genetzwerkt wurde, präsentierten Stefan Monitzer und sein Team ein kleines Programm. Moderiert wurde der Abend von Carla Hornstein.



In einem kleinen Sketch verpackt, schilderten Stefan Monitzer und Martina Gschwendtner (Unverpackt-Laden) ihre Gründungserfahrungen. Stefan Monitzer hatte ja mitten in der Pandemie gemeinsam mit Ralf Berner seinen Cateringservice gegründet und erzählte von seiner harten Zeit. Unter dem Motto „Eine wirklich coole Socke“ hielt Wolfgang Cyrol von dem Start-up „Neuro Socks“ überdies einen Impulsvortrag. mak

Bild: Freuen sich über den Erfolg: Bezirksvorsitzender Stefan Monitzer, Bezirksreferentin Sabine Smith, Claudia Rieser (Junge Wirtschaft Tirol), WK-Obmann Peter Seiwald und WK-Geschäftsführer Balthasar Exenberger (v.l.). Foto: Klausner