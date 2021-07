Junge Musiker stellten ihr Können unter Beweis – Preise abgeräumt

Kitzbühel stand vom 28. Juni bis 8. Juli ganz im Zeichen von Prima la musica: Insgesamt 540 musikbegeisterte Kinder und Jugendliche aus Tirol nahmen am landesweiten Musikwettbewerb teil. Die Musikschulen im Bezirk erzielten ausgezeichnete Ergebnisse.



Kitzbühel, Bezirk | Zum 750. Stadtjubiläum wurden auch junge Musiker vor den Vorhang geholt. Zum ersten Mal wurde der Prima la musica Wettbewerb in Kitzbühel abgehalten.

„Stimmung in Kitzbühel war grandios“

Mit vollem Erfolg, wie Musikschulleiter Peter Gasteiger berichtet: „Die Stimmung war einfach grandios. Kitzbühel konnte sich auch einmal von einer anderen Seite präsentieren.“

Landesmusikdirektor Helmut Schmid sparte nicht mit Lob für die Gamsstadt: „Die Rückmeldungen von den Teilnehmern sind unglaublich. Die Rahmenbedingungen in Kitzbühel sind einfach ausgezeichnet.“

Dieses Jahr fand Prima la musica aufgrund der Pandemie unter strengen Auflagen statt. So fand kein Feedbackgespräch mit der Jury statt und es gab auch kein abschließendes Konzert.

Preisträgerkonzert am 1. Oktober geplant

Die Teilnehmer wurden mit Punkten und Preisen bewertet. Insgesamt wurden 28 Sonderpreise von der Jury für außergewöhnliche Darbietungen vergeben.

Am 1. Oktober ist ein Preisträgerkonzert mit Verleihung der Sonderpreise in Kitzbühel geplant.

Ergebnisse LMS Kitzbühel

Daniel Hetzenauer ( Steirische Harmonika) 2. Preis.

Anton Oberhauser (Steirische Harmonika) 1. Preis.

Laurena Viertl (KM - Zupfinstrumente) 1. Preis.

Lisa Filzer (Flöte) 1. Preis mit Auszeichnung.

Maria Hetzenauer (KM - Zupfinstrumente) 1. Preis mit Auszeichnung.

Flora Mitterer (KM – Zupfinstrumente) 1. Preis mit Auszeichnung.

Johanna Schwandtner (KM – Zupfinstrumente) 1. Preis mit Auszeichnung

Luisa Pigneter (KM – Zupfinstrumente) 1. Preis mit Auszeichnung.

Christina Lintner (KM – Zupfinstrumente) 1. Preis mit Auszeichnung.

Mona-Lisa Höck (KM – Zupfinstrumente) 1. Preis mit Auszeichnung.

Laura Berger (KM – Zupfinstrumente) 1. Preis mit Auszeichnung.

Sarah-Maria Heintschel (KM - Zupfinstrumente) 1.Preis.

Johanna Hetzenauer (KM-Zupfinstrumente) 1. Preis mit Auszeichnung.

Ina Maier (KM-Zupfinstrumente) 1. Preis.

Anna Rass (KM-Zupfinstrumente) 1. Preis.

Leonie Filzer (KM-Zupfinstrumente) 1.Preis.

Katharina Rief (Oboe) 1. Preis.

Timur Spisiak (Saxophon) 1. Preis.

Julia Egger (Saxophon) 1. Preis.

Sophie Krepper (Saxophon) 1. Preis mit Auszeichnung.

Ergebnisse LMS St. Johann

Emma Buzdug (Blockflöte) 1. Preis mit Auszeichnung. Begleitung mit Bewertung: Malte Buzdug (Klavier) mit Ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen.

Niklas Pletzenauer (Schlagwerk) 1. Preis mit Auszeichnung.

Raphael Fabi (Horn) 1. Preis mit Auszeichnung.

Franka Nestler (Blockflöte) 1. Preis mit Auszeichnung. Begleitung mit Bewertung: Ida Gröbner (Klavier) mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen.

Anna Horngacher (Steirische Harmonika) 1. Preis mit Auszeichnung.

Franka Nestler (Horn) 1. Preis mit Auszeichnung.

Theresa Wörter (Flöte) 1. Preis mit Auszeichnung.

Johannes Brüggl (Steirische Harmonika) 1. Preis mit Auszeichnung.

Christina Leitner (Horn) 1. Preis.

Luisa Mettler (Trompete/Flügelhorn) 1. Preis.

Johanna Staffner (Flöte) 1. Preis.

Anna-Lena Fricke (Horn) 1. Preis.

Lena Stolzlechner (Oboe) 1. Preis.

Simon Steiner (Horn) 2. Preis.

Bastian Gesslbauer (Fagott) 2. Preis.

Ensemble „Staubfänger“ mit Magdalena Hechl (Harfe), Lena Kitzbichler (Hackbrett), Agnes Knoll (Hackbrett) 3. Preis.

Fabian Danzl (Trompete) Gold mit Ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen.

Fabian Danzl (Steirische Harmonika) 1. Preis mit Auszeichnung.

Selina Danzl (Flöte) Silber mit sehr gutem Erfolg teilgenommen.

Ergebnisse LMS Brixental

Christina Gastl (Posaune) 1. Preis mit Auszeichnung.

Sebastian Riedmann (Trompete) 1. Preis.

Eva Walter (Saxofon) 1. Preis.

Ensemble „DoubleLena‘s“ Lena Klingler (Gitarre), Lena Unterberger (Gitarre) 1. Preis.

Jakob Fuchs (Tenorhorn) 1. Preis.

Marie-Therese Oberhauser (Flöte) 1. Preis mit Auszeichnung.

Markus Dagn (Steirische Harmonika) 1. Preis.

Irina Stadler (Steirische Harmonika) 2. Preis.

Hannes Egger (Steirische Harmonika) 1. Preis.

Alexander Muhr (Steirische Harmonika) 1. Preis.

Lukas Unterberger (Steirische Harmonika) 1. Preis.

Daniel Gföller (Steirische Harmonika) 1. Preis mit Auszeichnung. KA/jomo

Bilder:

Emma und Malte Buzdug (LMS St. Johann).

Katharina Rief (LMS Kitzbühel).

Bastian Gesslbauer (LMS St. Johann).

Timur Spisiak (LMS Kitzbühel).

Leonie Filzer (LMS Kitzbühel).

Christina Gastl (LMS Brixental).

Franka Nestler (LMS St. Johann).

Daniel Gföller (LMS Brixental).

Marie-Therese Oberhauser (LMS Brixental).

Simon Steiner (LMS St. Johann).

Julia Egger (LMS Kitzbühel). Fotos: LMS, privat, Land Tirol/Wolfgang Alberty