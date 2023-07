Jungbauern sammelten für den guten Zweck

Seit nunmehr 75 Jahren darf sich die Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend als eine der größten und aktivsten Jugendorganisationen im Land bezeichnen. Auch die Ortsgruppe St. Johann kann auf 75 Jahre zurückblicken.



St. Johann | Im Zuge dieses Jubiläums lud die LJ/JB St. Johann alle ehemaligen Funktionäre zu einem gemütlichen Beisammensein unter dem Motto „75 Jahre vergehen – Gemeinschaft bleibt bestehen“ ein. Mit diesem Abend in den Lokalitäten der St. Johanner Trabrennbahn bedankten sich die „Jungen“ bei allen ehemaligen Funktionären für ihren unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Jahren. „Es macht uns unglaublich stolz, an die wertvolle Arbeit unserer Vorgänger anzuknüpfen“, waren sich die heutigen Funktionäre einig. Während des ganzen Abends wurden auf der Leinwand Fotos von früher gezeigt. Dies sorgte für Erheiterung und rief so manche vergessene Geschichte wieder in Erinnerung. Vor allem aber wurde bei dieser Jubiläumsfeier deutlich, dass bei der Jungbauernschaft/Landjugend St. Johann nichts vom unvergleichlichen Zusammenhalt unter den Mitgliedern verloren ging.



Der Landjugend lag es am Herzen, dass es nicht beim Feiern bleibt, sondern dieser Generationenabend auch einen sozialen Zweck erfüllt. Mithilfe einer Spendenbox und einer Tombola wurden 2.000 Euro für den Sozialfonds der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend gesammelt.

Bild: Katharina Thaler (1. Landesleiterin-Stv.), Andreas Söllner (Obmann), Bettina Hechenberger (Landesleiterin), Stephan Rass (Kassier), Michael Egger (Kassier-Stv.), Theresa Ritter (Schriftführerin-Stv.) und Dominik Traxl (Landesobmann) sammelten 2.000 Euro. Foto: Privat