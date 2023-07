Jugendredakteure in Brüssel

Nicht nur über Politik schreiben, sondern diese auch hautnah erleben. Drei Redakteurinnen der Jugendredaktion der BHAK/BHAS Kitzbühel, Helena, Julia und Anna und der Fotograf Gideon hatten die einmalige Gelegenheit Brüssel zu erkunden.



Kitzbühel | Mit zwei Klassen der Schule fuhren sie auf nachhaltige Weise mit dem Nightjet im Auftrag des Kitzbüheler Anzeigers für vier Tage nach Belgien. Grund für die Reise war eine Teilnahme am Projekt „EUerfahren“, das von der EU-Kommission unterstützt wurde.



Freundlich begrüßt wurde die Reisegruppe im Tirol-Büro mit einer Einführung in die Thematik EU und einem klassischen belgischen Snack: den Sandwiches. Andere Spezialitäten des Landes, wie Pommes, Waffeln und Schokolade, genossen die Schüler im Laufe des Aufenthaltes ebenfalls. Nur die populäre Bierbraukunst blieb ihnen aufgrund der Schulveranstaltung verwehrt.



Nicht nur das Essen, auch die Stadt selbst hat einiges zu bieten: Kunstvolle Gebäude aus allen Epochen, Statuen von Künstlern und Comicdetails in jeder Ecke. Es war sehr überraschend, dass diese vor Diversität sprühende Stadt eine Zeit lang sogar von Österreich regiert wurde.





Neben dem Stadtkern befindet sich eine eigene Welt: das Europaviertel. Hier sind alle EU-Institutionen sowie einige Beschäftigte der Union anzutreffen. Durch Besichtigungen und informative Gespräche bekamen die Schüler reale Einblicke aus den unterschiedlichsten Perspektiven in die Tätigkeiten und Abläufe der Europäischen Union. Brüssel zeigte nochmals, wie wichtig die EU für alle Unionsbürger wirklich ist.

Freiheiten, wie das Reisen, Arbeits- bzw. Bildungsmöglichkeiten, Warenaustausch, Frieden, Zusammenhalt und die Gemeinschaft – das sind nur einige der unzähligen Werte, die vertreten werden. Speziell für junge Menschen hat dieser Zusammenschluss viele Vorteile.



Jugendredakteure rufen zur Wahlbeteiligung auf

Auch wenn manche denken, als Tiroler hätte man ohnehin keinen Einfluss auf die EU, können die Redakteure nach dieser Reise bestätigen, dass dies auf keinen Fall so ist. Daher appellieren sie an alle jungen Menschen, wählen zu gehen, nicht nur auf kommunaler und nationaler Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene. Am 9. Juni 2024 finden die nächsten Europawahlen statt. Es ist wichtig, die Gelegenheit zu nutzen und von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen.



„Eine Reise nach Brüssel lohnt sich auf jeden Fall. Wir wurden kulinarisch verwöhnt, konnten einige Sehenswürdigkeiten besichtigen und außerdem lernten wir Wichtiges für das eigene Leben und die Zukunft“, so die Jugendredakteure abschließend. AnSchi, HeNi, JulRe

Bild: Machten sich ein Bild vom Entstehungsort der Gesetze: Schüler der BHAK Kitzbühel. Foto: BHAK Kitzbühel