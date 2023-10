Jubiläumsjahr der Schützenkompanie St. Johann

Das traditionsreiche Bataillonsschützenfest des Wintersteller Bataillons prägte heuer das 70-Jahr-Jubiläum der Feller Schützen. Im Rahmen der Vollversammlung blickte die Vereinsführung zurück.



St. Johann | Für Hauptmann Oliver Wieser war das für ihn erstmalig durchzuführende Bataillonsfest in seiner Heimatgemeinde ein emotionales und prägendes Erlebnis, versicherte er zu Beginn seines Tätigkeitsberichtes. „Das Schützenfest mit einem geordneten Festverlauf ohne Zwischenfälle sowie 53 Formationen und einer Armada an Ehrengästen am Sonntag war eine vorbildliche Mannschaftsleistung, und auch die Jubiläumsfestschrift kann sich sehen lassen“, betonte der Hauptmann.



Die Suche nach Neuzugängen wirkte sich positiv auf die Mitgliederzahl aus, die sich aktuell auf 73 Schützen, fünf Offiziere, zwölf Marketenderinnen und sechs Ehrenmitglieder beläuft. Hervorzuheben sind die Kompanie-Ausrückungen zur Installierung von Dekan Erwin Neumayr, das Begräbnis von Ehrenleutnant Georg Zimmermann und die Begrüßung von Bruder Raimund auf der Einsiedelei. Zu den sonstigen Schützenaufgaben zählen: Herz-Jesu-Feuer brennen, Ab-/Aufbau der Krippe am Hauptplatz und des Ostergrabes in der Pfarrkirche samt Grabwache, Unterstützung beim Cordial Cup und Knödeltisch sowie Arbeiten an der Einsiedelei.



Neuzugänge und Ehrungen

Im Rahmen der Versammlung konnten neun junge Mitglieder angelobt werden: Die Gelöbnisformel sprachen Leonie Fuchs, Julian Harasser, Theresa Klausner, Maximilian Kowatsch, Stephan Raß, Theresa Ritter, Nadine Steinwender, Martin Trixl und Christoph Vrece.



Klaus Steinwender wurde für 15 Jahre geehrt und Johannes Feller, Michael Grander, David Rass sowie Gust Sacher für 25 Jahre. Auf 60 aktive Jahre kann Klaus Treffer zurückblicken. Inge Aschaber erhält die Katharina Lanz Medaille nachgereicht. rw

Bild: Angelobung der anwesenden Neuzugänge.

Bild: David Rass, Bataillons-KDT Hans Hinterholzer, Klaus Steinwender, Johannes Feller, Klaus Treffer, Hauptmann Oliver Wieser, Viertel-KDT Manfred Schachner und Vize-BGM Hubert Almberger (von links). Fotos: Wörgötter