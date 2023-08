Jubiläumsfest mit Ehrungen

Auf eine lange Geschichte der Hilfe und Gemeinschaft blickt die Bergrettung Fieberbrunn zurück. Sie feierte dieser Tage mit Stolz ihr 70-Jahr-Jubiläum.



Fieberbrunn | Im Rahmen der Feierlichkeiten zum runden Geburtstag wurden herausragende Mitglieder geehrt, verdiente Bergretter ausgezeichnet und neue Mitglieder vorgestellt.



Die Ortsstelle Fieberbrunn wurde im Jahr 1953 gegründet und ist seitdem eine verlässliche und unentbehrliche Institution in den Diensten der Bergsicherheit und des Rettungswesens. Mit einer engagierten und hochqualifizierten Mannschaft von 63 Mitgliedern ist die Ortsstelle rund um die Uhr bereit, in Not geratenen Personen am Berg beizustehen und Hilfe zu leisten.



Die Jubiläumsfeier wurde von zahlreichen Ehrengästen und Mitgliedern der Nachbarortsstellen besucht, welche Dank und Anerkennung für die Leistungen sowie die hervorragende Zusammenarbeit aussprachen. Trotz widriger Wetterbedingungen wurden die Feierlichkeiten in einer stimmungsvollen Atmosphäre begangen: Die Berg­rettung Fieberbrunn entzündete ein imposantes „70iger“ Fackelbild.



70 Jahre Mitglied und Ehrenbergretter

Eine herausragende Persönlichkeit wurde im Rahmen der Jubiläumsfeier besonders gewürdigt. Simon Trixl wurde für seine beeindruckende 70-jährige Mitgliedschaft und seine Rolle als Gründungsmitglied mit einer ganz besonderen Ehrung ausgezeichnet. Seine unermüdliche Hingabe und Leidenschaft für den Dienst am nächsten haben die Bergrettung Fieberbrun mitgeprägt.



Trixl wurde die Auszeichnung „Ehrenbergretter“ der Bergrettung Tirol vom Landesleiter Stellvertreter und Präsidenten des Bundesverbands der Bergrettung Stefan Hochstaffl verliehen.



Die Ortsstelle Fieberbrunn heißt drei neue, hochqualifizierte Mitglieder als Einsatzbergretter freudig in ihren Reihen willkommen. Martin Kogler, Julian Wörgötter und Alfred Nitz haben ihre anspruchsvolle Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und stehen nun bereit, sich den Herausforderungen im alpinen Gelände zu stellen. Ihre Professionalität und Entschlossenheit sind eine wertvolle Ergänzung für das Team der Bergrettung Fieberbrunn.

Bild: Ehrenbergretter Simon Trixl, (3.v.l.) mit Ortsstellenleiter Thomas Fliri, Ortsstellenleiter Stv. Martin Trixl, Bezirksleiter Peter Haidacher, Landesleiter Stv. und Präsident Österreichischer Bergrettungsdienst Stefan Hochstaffl und Finanzreferent Bergrettung Tirol Ekkehard Wimmer (von links). Foto: Bergrettung Fieberbrunn