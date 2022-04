Jubiläum verlängert

Eine Zugabe zum Jubiläumsjahr wird künstlerisch auf höchstem Niveau geboten. Mit dem Bühnenstück „Aufschnaiter - Ein musikalisches Dokudrama“ als Kitzbüheler Herzensprojekt.



Kitzbühel | Die spannende Projektidee für das 750-Jahr-Jubiläum stammt vom Kitzbüheler Musiker Johannes Gasteiger. Gemeinsam mit dem Komponisten Christof Dienz, Schriftsteller Christoph W. Bauer und Regisseur Thomas Gassner gelang es, ein besonderes Bühnenstück mit Geschichte und prominenter Besetzung zu erarbeiten.

Musikalisches Denkmal für Barockkomponist

Benedikt Anton Aufschnaiter, 1664 geboren, war ein Kitzbüheler Barockkomponist, der von Kitzbühel aus über Wien nach Passau kam und dort am bischöflichen Hof als Kapellmeister und Hofkomponist wirkte. Seine Ehe verlief jedoch unglücklich, sodass seine Frau, Maria Barbara von Salla, einen Brief an den Bischof schrieb, mit der Bitte die Ehe zu annullieren, allerdings vergeblich.



Das Leben Aufschnaiters und die Beziehung zu seiner Frau sind Inhalt eines musikalischen Dokudramas, das Komponist Christof Dienz, ebenfalls aus Kitzbühel, vertont hat. Dienz hat eine Art Mashup aus seiner eigenen Musik und der von Aufschnaiter produziert. Die barocke Musik Aufschnaiters und die Musik von Dienz, gespielt vom Ensemble „Die Knoedel“, vermengt sich zu einem Ganzen, sie steht sich gegenüber, sie wird überlagert,es gibt harte Brüche und ineinanderfließende Momente.

Hauptdarsteller: Harald Windisch und Anna Hauf

Dargestellt wird Aufschnaiter vom Tiroler Schauspieler und Fernsehstar Harald Windisch. Die Ehefrau Maria Barbara von Salla wird von der zeitgenössischen Wiener Sängerin Anna Hauf verkörpert. Das Libretto stammt aus der Feder des Tiroler Lyrikers und Schriftstellers Christoph W. Bauer. Regie führt Thomas Gassner, ebenfalls aus Tirol, der mit seinem Ensemble „Feinripp“ weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist.



Von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. April, gelangt das Werk im Festsaal der Landesmusikschule Kitzbühel zur Erstaufführung. Tickets gibt es in allen Filialen der Sparkasse der Stadt Kitzbühel, bei Kitzbühel Tourismus und bei oeticket.

Bild: Die kreativen Köpfe des außergewöhnlichen Bühnenstücks: Thomas Gassner, Christof Dienz, Johannes Gasteiger, Christoph W. Bauer (v. l.). Foto: Breitfellner