Jubiläum mit Teilnehmer-Rekord

Der Skisport hat in der Gamsstadt einen hohen Stellenwert. Doch der Mythos, wonach jeder Kitzbüheler auch ein begnadeter Skifahrer ist, hat schon vor vielen Jahren zu bröckeln begonnen. Und zwar so, dass man in der Gamsstadt vor 20 Jahren sorgenvoll in die Zukunft blickte, frühzeitig reagierte und Maßnahmen setzte, um einer Generation von potenziellen Nicht-Skifahrern gegenzusteuern. Mit großem Erfolg, wie sich herausgestellt hat. Denn die Aktion „Kitz for Kids - Gratis-Skikurse für einheimische Kinder“ begeht mittlerweile das 20-Jahr-Jubiläum und verzeichnet mit 360 Anmeldungen heuer sogar einen Teilnehmerrekord.

Zwei Wochen im Jänner werden Kitzbüheler Kinder vom vierten bis zum zehnten Lebensjahr (Kindergartenkinder von 8. bis 12. Jänner, Volksschulkinder von 22. bis 26. Jänner) im Skifahren unterrichtet. Hinter diesen Gratis-Skikursen steckt noch viel mehr: Es ist ein Wohlfühlpaket, das keine Wünsche offenlässt und für das mehrere Projektpartner an einem Strang ziehen. Professionell unterrichtet werden die Kinder von den Lehrern der Skischulen „Rote Teufel“ und „Element 3“, die Kosten dafür übernehmen die Stadtgemeinde Kitzbühel sowie die Sparkasse der Stadt. Zusätzlich unterstützt wird der Kurs von der Bergbahn AG mit Liftpässen und dem heimischen Sportartikelhändler Kitzsport Schlechter, der die Skiausrüstungen bei Bedarf kostenlos zur Verfügung stellt. Für den Versicherungsschutz sorgt der Kitzbüheler Ski Club und Kitzbühel Tourismus spendet die Kitz-Gämsen aus Holz für die Abschlussrennen. Sogar für die Verpflegung der Kinder ist gesorgt: Die Stadtgemeinde Kitzbühel kommt für das Mittag-

essen auf. „Wir haben 50.000 Euro Gesamtbudget für die Aktion Gratis-Skikurse“, unterstreicht Bürgermeister Klaus Winkler.

Die Kitzbüheler Aktion ist in Tirol einzigartig und gilt als beispielhaft. Umso erstaunlicher, dass sie bisher noch keine Nachahmer im Land gefunden hat, obwohl die Anzahl der Skiläufer überall rückläufig ist, wie alle an der Aktion Beteiligten festhalten.

Foto: Hantich