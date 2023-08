Jubel über hochkarätige Auszeichnung

Für seine jahrzehntelange Kulturarbeit erhält der Verein Musik Kultur St. Johann den renommierten Kunstpreis 2023 in der Sparte Kulturinitiative.

Hierzulande ist es für viele längst kein Geheimnis mehr, nun wird die Wertschätzung auch offiziell untermauert: Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (bmkoes) vergibt den mit 15.000 Euro dotierten Kunstpreis an MuKu. Damit ist der in St. Johann ansässige Verein die erste Tiroler Kulturinitiative, die sich über diese Auszeichnung freuen darf. Die Jury begründet die Wahl wie folgt: „Vor drei Jahrzehnten hat Musik Kultur St. Johann damit begonnen, eine von Tourismuswirtschaft und Eventkultur geprägte Kulturlandschaft zu beackern, Ideen und Visionen zu säen. Musik Kultur St. Johann war abseits des Ballungsraums Innsbruck und die Wühlmäuse in Kufstein eine der ersten Kulturinitiativen Tirols, die sich auf zeitgenössische Kunst und ein damit verbundenes Vermittlungsangebot fokussierte. Gesellschaftspolitische Themen waren im Programm immer präsent und somit auch dringliche Diskussionen zu Themen wie Massentourismus, Feminismus oder Rassismus.

Mit vielen österreichischen Erstaufführungen, wie zum Beispiel der russischen Polit-Punk Band Pussy Riot, bleibt Musik Kultur St. Johann bis heute eine noch immer brodelnde Initiative, ein Kulturmagnet von überregionaler Bedeutung, der weit über die Landesgrenzen ausstrahlt.“

Geschäftsführer Hans Oberlechner und das gesamte Team freuen sich sehr über die Auszeichnung. Das Preisgeld soll in die Intensivierung der Vereinsarbeit investiert werden. Seit 1992 wird vom Verein Kultur auf höchstem Niveau vermittelt und geboten. So groß die Begeisterung auf der einen Seite, bedauert Oberlechner doch die teils ambivalente Stellung in der eigenen Gemeinde. Es wäre schön, würden nun auch die letzten Zweifler in der Region die Wertschöpfung und den Wert einer Kulturinitiative wie MusikKultur anerkennen. Sie ist eine Ausgezeichnete - wie nun auch vom Bundesministerium bestätigt wurde.