Josef Bullinga bei U18-Rugby-EM

Ein Kirchberger läuft mit dem U18-Nationalteam bei der Rugby-EM in Riga auf. Josef Bullinga ist in der „Rugby Sevens“-Auswahl.



Kirchberg, Riga | Am Montag feierte Josef Bullinga noch seinen 17. Geburtstag, danach ging es mit dem U18-Rugby-Nationalteam auf in die lettische Hauptstadt, in der die U18-Europameisterschaften im „Rugby Sevens“ stattfinden.

An zwei Tagen, am 24. und 25. Juli, werden die Titelkämpfe ausgetragen. Eine gute Kondition ist dabei gefragt. Beim „Rugby Sevens“ sind weniger Spieler am Feld – nur sieben anstelle von 15 Spielern wie in einer normalen Rugby-Partie – dafür sind die Spiele schneller durch viele Pässe und lange Laufwege.



Josef Bullinga läuft in der Meisterschaft für den RC Innsbruck als Halfback auf. Sein Team spielt in der bayerischen U18-Liga. Aufgrund der Anfahrtszeiten und logistischen Umsetzung nimmt die Nachwuchsabteilung des RC Innsbruck vorwiegend an den Turnieren des Rugby Verbandes Bayern in Bayern teil.

Bild: Josef Bullinga spielt mit dem U18-Rugby-Nationalteam bei den Europameisterschaften in Riga. Foto: privat