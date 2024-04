Job-Anzeiger: Nicht suchen, finden!

Der Kitzbüheler Anzeiger startet demnächst seine neue Plattform „Job-Anzeiger“. Eine gute Gelegenheit für Unternehmen und Menschen, die eine Stelle suchen, sich zu vernetzen.



Kitzbühel | Fragt man derzeit in der heimischen Wirtschaft nach den größten Herausforderungen wird eines deutlich: Es herrscht nicht nur ein allgemeiner Fachkräfte-, sondern insgesamt ein Mitarbeitermangel vor.



Wie bringt man nun Stellenangebot und Nachfrage perfekt zusammen? – Hier kommt der neue Job-Anzeiger ins Spiel.



„Es geht um das richtige Match“, sagt Kitzbüheler-Anzeiger-Geschäftsführer Stefan Pletzer. „Wir haben den Mix aus Print und Online mit einer guten Sichtbarkeit Woche für Woche. Mit dem Job-Anzeiger bieten wir somit auch crossmedial interessante Pakete an – in Kombination mit Social Media.“



Die neue Plattform führt ohne große Hürden zum Ziel – beispielsweise kann jeder seinen Job in der Basisfunktion zehn Tage lang gratis online stellen. Weiterführende Angebote beinhalten eine gezielte, professionelle Reichweitenoptimierung. „Regional genial“ ist dabei nicht nur der Slogan, sondern die Philosophie, die dahinter steckt.



Jobinserat ist nicht gleich Jobinserat

Übrigens ... schon beim Erstellen einer ansprechenden Jobanzeige lassen sich einige Stellschrauben drehen, um Menschen gezielt anzusprechen. Das ideale Jobinserat sollte möglichst transparent und leicht verständlich darstellen, welche Tätigkeit ausgeschrieben ist. Viele Unternehmen haben ohnehin schon Mitarbeiter-Benefits, die sie auch ruhig in die Auslage stellen dürfen. Stellen Sie Ihr Team vor, präsentieren Sie, wer Sie als Unternehmen sind und was Sie so besonders macht. Das spricht dann auch potenzielle Bewerber auf der persönlichen Ebene an. Und: Es schadet nicht, wenn auf der „Wir bieten“-Spalte gleichviel steht wie auf der „Wir wünschen“-Seite. Gleichzeitig sollten Unternehmer darauf achten, eine Willkommenskultur zu schaffen, die schon bei der prompten Beantwortung von eingelangten Bewerbungsschreiben beginnt. Unterstützung beim idealen Jobinserat erhalten Sie natürlich auch vom bewährten Team des Kitzbüheler Anzeigers.



