Jazzkonzert mit „Heye`s Society“

„Heye`s Society“ gastieren am Samstag, 18. September, um 20 Uhr im Konzertsaal der LMS Kitzbühel.



Kitzbühel | Um ans Ziel zu kommen, muss man zuweilen dorthin zurückkehren, wo alles seinen Anfang nahm. Dies und die Freude an der Improvisation über die Themen der Musik aus New Orleans und Chicago zwischen 1900 und 1930 sind die Motivation für „Heye’s Society“.



Der Bandname ist eine Mixtur aus dem 1901 entstandenen Ragtime High Society und dem Vornamen des Gründers der Band Heye Villechner. In den Anfangsjahren waren die für Klavier geschriebenen Ragtimes Grundlage für die ersten Ansätze von Improvisationen durch die Musiker in New Orleans. 1917 verlagerte sich die Musikszene aus New Orleans nach Chicago, wo zum ersten Mal der Begriff Jazz auftauchte. In Chicago traten auch die großen Namen des frühen Jazz ins Rampenlicht, Louis Armstrong und Bix Beiderbecke. An beide, höchst unterschiedlich in ihrer Stilistik, und weitere berühmte Musiker jener Zeit, erinnert die Band. Das Ensemble: Toni Ketterle - Kornett Achim Bohlender - Klarinette Erwin Gregg - Posaune Dr. Tino Rossmann - Klavier Leopold Gmelch - Tuba Heye Villechner - Schlagzeug.

Kartenvorverkauf

Konzert am Samstag, 18. September, um 20 Uhr in der LMS Kitzbühel. Kartenvorverkauf: Kitzbühel Tourismus. Es gelten die gültigen Covid-Regeln, derzeit 3-G-Regel.

Bild: „Heye`s Society“ am Samstag, 18. September, in der LMS Kitzbühel. Foto: Veranstalter