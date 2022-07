Jaggas‘n „neu“ war voller Erfolg

Im November des Vorjahres schien das Schicksal des legendären „Jaggas‘n“ in St. Johann besiegelt. Doch auf Initiative von Bürgermeister Stefan Seiwald starteten die Vereine noch einmal durch.



St. Johann | Das Wetter hielt, die Stimmung war gut, das Bier floß in Strömen und ein Programm für die ganze Familie gab es obendrein – das Jaggas‘n „neu“ wurde vergangenen Samstag zum vollen Erfolg.



War es im November schon tot geglaubt - der Verein hatte sich damals aufgelöst - wurde das Schicksal des Jaggas’n in die Hände der Gemeinde gelegt. Bügermeister Stefan Seiwald nahm die Sache in die Hand und der langjährige OK-Chef Walter Thomas Hauser ließ sich noch einmal überreden. Der Erfolg gab ihm recht. Nach einem Festumzug stand der traditionelle Fassanstich auf dem Programm. Walter Thomas Hauser strahlte: „Es freut mich und uns als Komitee, dass so viele Gäste gekommen und die Formationen so stark vertreten sind.“ Und auch Stefan Seiwald stand die Freude ins Gesicht geschrieben: „Wir haben heuer etwas geschafft, dass von vielen als unmöglich gehalten wurde.



Als wir im April beschlossen, wir wollen unser Jaggas´n machen, haben viele gesagt, wir werden das nicht mehr zusammenbringen. Deshalb möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, allen Danke zu sagen, die Jagass´n 2022 möglich gemacht haben.“

Bis spät in die Nacht wurde dann im ganzen Dorf fröhlich und ausgelassen gefeiert. mak/ahoy

Bilder: 1) Die Mitglieder des Skiclubs St. Johann fuhren standesgemäß mit Traktor und Anhänger am Hauptplatz ein.

2) Fassanstich mit Bgm. Stefan Seiwald, Philipp Huber, Braumeister Hannes Langreiter und OK-Chef Walter Thomas Hauser (v.l.)

3) Die Bundesmusikkapelle St. Johann führte mit einem flotten Marsch den Festumzug an. Das Publikum freute sich. Fotos: Hoyer