Jaggas‘n feierte großes Jubiläum

50 Jahre Jagass‘n: Das St. Johanner Dorffest feierte am Samstag Jubiläum. Obmann Michael Laner zieht nach seinem ersten Mal als Chef eine zufriedene Bilanz.



St. Johann| Lange war nicht klar, ob es in St. Johann auch weiterhin ein klassisches Dorffest geben wird. Nach dem Rückzug von Langzeit-Obmann Walter Thomas Hauser stand der Verein ohne Führung da und die 50. Auflage des „Vereinsfestes“ drohte auszufallen. Doch mit Michael Laner, dem bisherigen Vize, fand sich glücklicherweise noch rechtzeitig ein Ersatz und so konnte am Samstag bei sommerlichen Temperaturen wieder wie gewohnt gefeiert werden.



30 Vereine waren mit dabei und sorgten rund um den St. Johanner Hauptplatz für tolle Partystimmung. Dementsprechend positiv fällt ein paar Tage danach auch das Resümee von Organisator Michael Laner aus: „Ich habe ja in den letzten Jahren schon viel mitgeholfen, insofern war vieles nicht ganz neu für mich. Dennoch bin ich froh, dass alles so gut geklappt hat. Es gab glücklicherweise keine größeren Vorfälle und alle haben toll mitgeholfen.“



Auch die Neuerungen kamen bei den Besuchern gut an. So verwandelte sich der Fischer-Parkplatz heuer erstmals in eine Kinderspielstraße mit Hüpfburg, Zugfahren und Zielspritzen. Bereits am Nachmittag sorgte die Band „Bluatschink“ für beste Unterhaltung bei den kleinsten Festbesuchern.



Shuttle-Service gut angenommen

Für die sichere An- und Abreise aus den umliegenden Orten stellten die Organisatoren heuer erstmals einen Shuttle-Service zur Verfügung, das sehr gut angenommen wurde, wie der Obmann erzählt: „Der Bus ist wirklich gut genutzt worden und deshalb wollen wir dieses Service im nächsten Jahr auf jeden Fall beibehalten, vielleicht sogar noch etwas ausbauen.“



Pläne für das kommende Jahr hat Michael Laner also bereits und zu verbessern gibt es natürlich immer etwas, wie er meint. Damit scheint das Jaggas‘n auch im nächsten Jahr wieder fix im St. Johanner Kalender zu stehen und die Arbeit wird dem 33-jährigen Zimmerer auch in Zukunft nicht ausgehen. sh

Bild: O‘zapft is‘: Bgm. Stefan Seiwald, Braumeister Hannes Langreiter, Günther Huber und Festobmann Michael Laner (v.l.)