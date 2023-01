Jackendiebstähle in Kitzbühel

Kitzbühel | Faktum 1: Eine bisher unbekannte Täterschaft stahl in der Zeit zwischen 08.12.2022 und 16.01.2023 aus einem Geschäftslokal in Kitzbühel trotz angebrachter Diebstahlsicherungen insgesamt drei Jacken einer bekannten Modemarke im Wert eines mittleren 4-stelligen Eurobetrages.

Faktum 2: Zwei bislang unbekannte Täter betraten am 17.01.2023 gegen 10.35 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in Kitzbühel und stahlen während eines kurzen Aufenthaltes unbemerkt eine kurze schwarze Herren-Daunenjacke mit Leder. Gegen 11.15 Uhr betraten dieselben Männer erneut das Modegeschäft und hielten sich dort etwa 10 Minuten auf. Während dessen stahlen sie auch eine kurze schwarze Frauen-Daunenjacke mit Leder. Die Diebstähle wurden erst im Zuge einer Warenumschlichtung bemerkt. Durch den Diebstahl der Daunenjacken entstand ein Gesamtschaden in der Höhe eines mittleren 4-stelligen Eurobetrages.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca. 180 cm groß, kurzer Vollbart, spricht italienisch.

Täter 2: ca. 185 cm groß, kein Bart, spricht italienisch.

