Itterer trumpft bei Berufs-EM auf

Die besten Landschaftsgärtner Europas stammen aus Tirol und Vorarlberg: Das Duo Christoph Schipflinger/Stefan Winder holte bei den Euroskills in Danzig die Goldmedaille im Teambewerb.



Itter, Danzig | „Dieser Moment ist einfach überwältigend und schwer in Worte zu fassen. Wir sind immer noch dabei, zu realisieren, was wir erreicht haben, aber es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl“, freut sich Christoph Schipflinger. Der junge Itterer hat mit seinem Teamkollegen, dem Vorarlberger Stefan Winder, bei den Berufs-Europameisterschaften im polnischen Danzig groß abgeräumt. Die beiden haben allen Grund zur Freude: Sie gewannen nicht nur den Teambewerb, sondern konnten sich auch die Auszeichnung „Best Nation“ für das berufsübergreifende höchste Punkteergebnis pro Land sichern. Den „Jos de Goey“-Award für die berufsübergreifend beste Leistung aller Startenden verpasste das Duo Schipflinger/Winder nur knapp.



Schipflinger besuchte die Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Weitau in St. Johann. Anschließend begann er bei der Firma Hussl Gartengestaltungs- und Landschaftsbau in Brixlegg eine Doppellehre zum Landschaftsgärtner . und Pflasterer, die er 2021 abschloss. Im Unternehmen arbeitet Schipflinger sowohl in der Gartenpflege als auch bei Neugestaltungen. KA/ali

Bild: Stefan Winder, Präsident SkillsAustria Josef Herk und Christoph Schipflinger (von links). Foto: SkillsAustria/Florian Wieser