Isländer auf Erkundungstour

Das hat es in der Kitzbüheler Geschichte noch nicht gegeben: Eine 44-köpfige Delegation aus Akranes (Island) inspizierte die kinder- und familienfreundlichen Einrichtungen der Stadt.



Kitzbühel | Der Kindergarten, die Handelsakademie und das Altenwohn- und Pflegeheim – nur einige Punkte des dicht gedrängten, dreitägigen Programms, das Familienreferentin Andrea Watzl für die besonderen Besucher organisiert hatte. Die Delegation hatte den weiten Weg aus dem fernen Inselstaat auf Anraten von UNICEF Österreich zurückgelegt: In der Gamsstadt holte sie sich neue Inspirationen für kinder- und familienfreundliche Institutionen.



Kitzbühel, das seit 2012 als familienfreundliche und seit 2019 als kinderfreundliche Gemeinde ausgezeichnet worden ist, zählt innerhalb der UNICEF zu den Best-Practise-Gemeinden Österreichs. „Die Berücksichtigung der Bedürfnisse unserer Einwohner – vom Baby bis zu Oma und Opa – stehen im Vordergrund bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer familien- und kinderfreundlichen Gemeinde", erläuterte Bgm. Klaus Winkler stolz beim offiziellen Empfang im Rathaus.

Auch die Gäste brachten neue Aspekte ein: „Es entstand ein reger Erfahrungsaustausch, denn auch wir haben viel Neues über die Praxis in den isländischen Institutionen erfahren", ist Andrea Watzl begeistert.



Ergänzt wurde das offizielle Programm durch eine Stadtführung von Pepi Treichl sowie durch eine Einladung des K.S.C. im Starthaus der Kitzbüheler Streif, wo den Besuchern aus dem Hohen Norden ein tiefer Einblick in die sportliche Ausbildung der Kitzbüheler Jugend, aber auch in das Hahnenkamm-Rennen vermittelt wurde. Alexandra Fusser

Bild: Die 44-köpfige Delegation aus Island wurde im Rathaus offiziell empfangen. Danach war ein Besuch im Jugend- und Kultur Café angesagt. Foto: Fusser