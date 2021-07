Intersport Kitzsport - Der erste Sportshop

Als erstes Sportfachgeschäft der Gamsstadt 1970 ins Leben gerufen, reichen die Wurzeln von Kitzsport noch viel länger – bis ins Jahr 1921 – zurück, als die ersten Kitzbüheler Ski in der Stadtwagnerei Schlechter erzeugt wurden. Das Unternehmen ist mit den Jahren auf beachtliche acht Standorte in Kitzbühel und Kirchberg angewachsen, seiner Philosophie ist das traditionsreiche Familienunternehmen aber stets treu geblieben. Es war und ist sein Anspruch, allen Kitzbühelern das bestmögliche Equipment, perfekten Service und kompetente Beratung zu fairen Preisen zu bieten.

Wenn der Berg ruft: Kitzsport steht mit Rat und Tat zur Seite

Outdoor-Freaks vertrauen längst auf die Kompetenz des renommierten Kitzbüheler Sportausrüsters. Um Kitzbühels herrliche Natur so intensiv wie möglich erleben zu können, bildet ein solides und auf die jeweiligen Bedürfnisse perfekt

abgestimmtes Schuhwerk die Voraussetzung für erfolgreiche Wander-, Trailrunning- und Klettertouren in der umgebenden Bergwelt. Bei diesen Aktivitäten braucht es funktionelle Bekleidung und Rucksäcke, wobei man bei Kitzsport hohen Wert auf nachhaltige, langlebige und hochwertige Produkte legt. Damit das Abenteuer zum Genuss wird, runden Kletterseile, Karabiner, Grigri, Hüttenschlafsäcke oder Zelte, allesamt in Top-Qualität, das breite Outdoor-Angebot meisterlich ab.

Reparatur, Wartung & Service in hauseigener Fachwerkstatt

Seinem Ruf als Spezialist am Bike- und Antriebssektor kommt Kitzsport mit viel Erfahrung, Fachwissen und einer Vielzahl an Serviceleistungen in einer perfekten Weise nach. Beim Neukauf eines E-Bikes ist Kitzsport ein verlässlicher Partner; für Reparaturen und Wartungsarbeiten stehen die E-Bike-Profis in der hauseigenen Fachwerkstätte hilfreich zur Seite und haben darüber hinaus auch noch jede Menge Tipps in Sachen Fahrtechnik und Sicherheit parat. Für all jene, die, bedingt durch die allgemeinen Lieferengpässe der vergangenen Monate, noch auf ihr neues Bike warten müssen, hält Kitzsport erfreuliche Nachrichten bereit: Ende Juli werden die heiß ersehnten, brandneuen Modelle führender Hersteller eintreffen! www.kitzsport.at