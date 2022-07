Internetbetrug

St. Johann | Am 11.07.2022 schaltete eine 20-jährige Österreicherin über eine Online-Verkaufsplattform ein Inserat, worauf sich noch am selben Tag ein User meldete. Am nächsten Tag gelang es dem User, von der 20-Jährigen über ein Online-Geldtransfer-Service mehrere Überweisungen in der Höhe eines mittleren, dreistelligen Eurobetrages zu erhalten.

Durch Erhebungen der Beamten der PI St. Johann konnte als Täter ein 60-jähriger Slowake ausgemittelt werden. Er wird der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht.

