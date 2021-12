Internetbetrug in St Johann iT

St. Johann | Am 21.12.2021 verkaufte eine 28-jährige Österreicherin über eine Onlineplattform eine Spielekonsole. Kurze Zeit später meldete sich ein angeblicher Lieferdienst und wies die Frau an, einen „Versicherungsbetrag“ in Form eines Gutscheines und Übermittlung des Gutscheincodes zu leisten.



Am 22.12.2021 wurde sie abermals zur Bezahlung eines „Versicherungsbetrages“ aufgefordert. Sie kam beiden Aufforderungen nach. Erst als sie am 24.12.2021 zu einer weiteren Zahlung aufgefordert wurde, erstattete sie die Anzeige bei der Polizei. Durch die Tat entstand ein Schaden im unteren 4-stelligen Eurobereich.

PI St Johann iT - Tel. 059133 / 7208