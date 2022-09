International Festival für Music Films

Das Internationale Festival für Musikfilme Sound & Vision bringt in seiner vierten Auflage wieder großartige Musikfilme nach St. Johann und präsentiert eine breite Palette an Musik- und Filmstilen sowie ein attraktives Rahmenprogramm.



St. Johann | Heuer warten neben Giganten des Rock’n‘Roll, ein mitreißender Tanzfilm, eine Komödie über einen Radiosender auf hoher See, ein weltberühmtes musikalisches Chamäleon sowie ein Porträt eines irischen Punk Poeten. Auf der Leinwand begegnet man einem virtuosen kanadischen Liedermacher ebenso wie einem Provokateur und scharfsinnigen Satiriker. Den fulminanten Schlusspunkt setzt das Harlem Cultural Festival, mit Größen wie Stevie Wonder, Nina Simone, Mahalia Jackson oder B.B. King.



Festivalbeginn mit Elvis (USA 2022)

Der Eröffnungsfilm zeigt am Donnerstag, 13. Oktober um 20 Uhr das Leben und die Musik von Elvis Presley im Kontext seiner komplizierten Beziehung zu seinem rätselhaften Manager, Colonel Tom Parker. Das Drama befasst sich mit der über 20 Jahre andauernden komplexen Dynamik zwischen den beiden Männern – von Presleys Aufstieg bis hin zum beispiellosen Starkult um seine Person. Besonderer Fokus liegt dabei auf der sich entwickelnden kulturellen Landschaft und dem Verlust der Unschuld inAmerika. Im Mittelpunkt dieser filmischen Reise steht eine der wichtigsten und einflussreichsten Personen in Elvis’ Leben, Priscilla Presley.



Die Tiere mussten aus dem Stall

Der zweite Festivaltag startet um 17.30 Uhr mit dem Film: Rockfield: The Studio on the Farm (UK 2020). Vor 50 Jahren schickten sich zwei Brüder in einem abgeschiedenen walisischen Dorf an, den familieneigenen Milchviehbetrieb zu übernehmen. Eigentlich träumten sie jedoch davon, Musik zu machen. Ihnen kam die kühne Idee, in der Scheune ihres Hofs ein Studio einzurichten, um eigene Stücke aufzunehmen.



Ein musikalisches Chamäleon

Ebenfalls am Freitag, zeigt Sound & Vision um 20.30 Uhr den Film: Moonage Daydream - David Bowie (USA 2022). 2016 starb der Künstler mit nur 69 Jahren und hinterließ ein enormes Archiv, die Rede ist von bis zu fünf Millionen (!) Dokumenten aller Art. Der Dokumentarfilmer Brett Morgen hat sich nun durch diese schiere Datenmasse gekämpft und aus einem Teil des Materials den sensationell guten „Moonage Daydream“ geformt.



Samstag und Sonntag

Samstags und sonntas präsentiert das Festival jeweils drei Filme u.a. Zappa - Frank Zappa (USA/UK 2020); Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song (USA 2022), The Boat that Rocked (UK 2009); The Boat that Rocked (UK 2009) engl. OF mit dt. UT; Shane MacGowan of The Pogues (UK/IRL 2020); Tanzfilm: Yuli (ESP/UK 2018) und Summer of Soul (USA 2021).



Neun Filme an vier Festivaltagen

Für die Qualität des Festivals garantieren ein interessantes Rahmenprogramm sowie die exzellente Surround-Sound-Anlage und der 4K-Digital Cinema Projektor in der Alten Gerberei. Live-Musik, Tanz Performance der Austria Tanz Akademie sowie Snacks und Drinks ergänzen das Programm von Sound & Vision.

PROGRAMM

Do. 13. Oktober 2022

19:15 Live-Musik mit Platform 2

20:00 Film: Elvis (USA 2022)

Fr. 14. Oktober 2022

17:30 Film: Rockfield: The Studio on the Farm (UK 2020)

20:30 Film: Moonage Daydream -David Bowie(USA 2022)

Sa. 15. Oktober 2022

13:15 Live-Musik mit Tobias Waltl

14:00 Film: Zappa -Frank Zappa (USA/UK 2020)

17:00 Film: Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song(USA 2022)

19:15 Live-Musik mit Platform 2

20:00 Film: The Boat that Rocked (UK 2009) engl. OF mit dt. UT

So. 16. Oktober 2022

13:15 Live-Musik mit Gordon Murray Loy

14:00 Film: Shane MacGowan of The Pogues (UK/IRL 2020)

16:45 Live-Tanz-Performance der „Austria Tanz Akademie“

17:00 Tanzfilm: Yuli (ESP/UK 2018)

20:00 Film: Summer of Soul (USA 2021)

Alle Filme in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln,

außer „Rockfield” engl. OF mit engl. UT und "Yuli" in deutscher Fassung

info@soundandvision.rocks

www.soundandvision.rocks