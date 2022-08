Innovationspreis ausgeschrieben

Die Wirtschaftskammer und das Land Tirol zeichnen alljährlich die Innovationsprojekte von heimischen Unternehmen aus. Die Einreichfrist für die heurigen Preise endet am 11. September.



Kitzbühel | Bereits seit 1993 wird der Tiroler Innovationspreis von der Wirtschaftskammer Tirol gemeinsam mit dem Land Tirol für herausragende innovative Leistungen der Tiroler Wirtschaft vergeben. Der Ideenvielfalt und Innovationskraft der Tiroler Unternehmen wird hiermit eine breite und gebührende Bühne geboten, heißt es von Seiten der Wirtschaftskammer.

Im Vorjahr ging der mit 7.500 Euro dotierte Innovationspreis in der Kategorie „Dienstleistungsinnovation“ übrigens an die vom Waidringer Georg Foidl geführte Matty GmbH mit Sitz in Kramsach. Die Firma bietet smarte Lösungen, um Küchenpersonal in der Hotellerie zu entlasten und kreatives Kochen zurück auf den Speiseplan zu bringen.



Mit dem Innovationspreis gehen die Kammer und das Land jährlich auf die Suche nach Neuerungen, die die Wirtschaftswelt ein Stück vorwärts bringen. Gesucht werden entscheidend bessere Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus allen Bereichen der Wirtschaft. Keine Theorien und Hypothesen, sondern handfeste Verbesserungen, die in die Praxis umgesetzt werden oder wurden und den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen erhöhen sowie Arbeit schaffen und die Umwelt entlasten, wünschen sich Land und Kammer.



An Unternehmen mit Firmensitz in Tirol werden übrigends drei Preise vergeben. Zwei Preise in Höhe von jeweils 7.500 Euro in den Kategorien Technische Innovationen (Produkt und Verfahren) sowie Dienstleistungsinnovationen gibt es zu gewinnen. Zusätzlich wird ein Sonderpreis in Höhe von 3.000 Euro für die beste Konzeption eines noch nicht umgesetzten Innovationsprojektes mit hohem Marktpotential vergeben. Die Einreichfrist endet am 11. September (Infos unter wko.at) KA

B ild: Die Wirtschaftskammer schreibt auch heuer wieder einen Innovationspreis aus. Es werden drei Preise vergeben. Foto: Hoyer