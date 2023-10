In die Forschung geschnuppert

Die Schule als Ort der Wissensvermittlung bietet oft Chancen, die weit über den Unterrichtsplan hinausgehen. So auch am Bundesoberstufenrealgymnasium (BORG) in St. Johann, das Schüler des Science-Zweigs aktiv in die vertiefte Naturwissenschaft einbindet.



St. Johann | Viola Sommer, aktuell Schülerin der siebten Klasse des BORG, erhielt letztes Jahr im Rahmen eines Praktikumsplatzes beim Österreichischen Weltraumforum Einblick in den Büroalltag des ÖWF in Innsbruck.



Weiters verfasste sie dort ein wissenschaftliches Paper und stellte ihre Erkenntnisse vor fachkundigem Publikum in englischer Sprache vor. Gleichzeitig arbeitete sie an der Entstehung der Raumanzüge für die Mars-Simulation mit.



Das „1st Dress Rehearsal“ im oberösterreichischen Peuerbach war ein weiteres eindrucksvolles Projekt des ÖWF, das Viola Sommer und ein Student der Uni Innsbruck heuer Anfang September im Rahmen des „Junior Researchers Program“ besuchen durften.



Das österreichische Weltraumforum beschäftigt sich mit der Forschung und Erforschung des Weltraums und veranstaltete die erste Generalprobe als Vorbereitung auf die AMADEE-24 Mission (Mars Simulation).



Wissenschaftlern über die Schulter geschaut

Im Zuge des „Junior Researchers Program“ wurde es den Nachwuchsforschern ermöglicht, den Wissenschaftlern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Die Generalprobe zur Simulation gab ihnen einen Einblick in Methoden zur Weltraumforschung und deren Herausforderungen.



Die Teilnahme am 1st Dress Rehearsal zeigt, dass die Schule nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die Entwicklung der Schüler fördert. Diese Erfahrung habe ihr die Tür zur aufregenden Welt der Naturwissenschaften weiter geöffnet und das Engagement der Lehrpersonen habe sie dazu animiert, Eigeninitiative zu zeigen und so die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, resümierte Viola Sommer abschließend.



Bild: Viola Sommer und ein Student aus Innsbruck agierten als Nachwuchsforscher beim Österreichischen Weltraumforum. Foto: Viola Sommer