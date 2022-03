„In 40 Jahren um die Welt“

Der Gosauer Helmut Pichler kehrt am Donnerstag, 31. März, in die arena365 Kirchberg zurück und erzählt von seinen Reisen, die ihn in 160 Länder der Erde geführt haben.



Kirchberg | „Aufgrund der Ereignisse im Frühling 2020 habe ich mich dazu entschlossen, das Spannendste aus meinen gesamten bisherigen Reise-Abenteuern zusammenzusuchen und zu einem spannenden Vortrag zu vereinen“, erzählt der Weltenbummler.



Wer den Gosauer kennt, weiß: Helmut Pichler hat eine einzigartige Begabung im Umgang mit Menschen. Das hat ihm auf seinen Reisen sehr oft geholfen und Zugänge eröffnet, die anderen verschlossen bleiben. Zu seinen Höhepunkten zählt er ein persönliches Treffen mit Mutter Teresa in Kalkutta: „Sie ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten, denen ich je begegnet bin“, fasst er begeistert zusammen. Stark beeindruckt haben ihn beispielsweise auch Urvölker in Südamerika oder Papua-Neuguinea, hilfsbereite Mongolen oder extrem kälteunempfindliche Russen im sibirischen Niemandsland.



Reisen, in der Form wie Helmut Pichler es betreibt, bedeutet hohes Risiko. Mehrere Male hing sein Leben am berühmten seidenen Faden.

Wunderschöne Plätze auf allen Kontinenten

Im Lauf von 40 Jahren auf Reisen entstanden unzählige beeindruckende Landschaftsaufnahmen aus allen Kontinenten. Gefragt nach dem schönsten Platz der Welt antwortet er: „Für mich ist es die Antarktis mit ihren faszinierenden Gebirgen, Eisbergen, Pinguinen und Walen.“

Helmut Pichler präsentiert seinen neuesten Abenteuerbericht, erzählt im einzigartigen Stil in urigem Dialekt - begleitet von beeindruckenden Fotos und Filmszenen. Kartenvorverkauf: Tourismusverband Kitzbüheler Alpen-Brixental, Reisebüro Kirchberg .

Bild: Das Spannendste aus seinen Reiseabenteuern vereint Helmut Pichler in einem neuen Vortrag. Zu sehen und zu hören am 31. März in Kirchberg. Foto: Pichler