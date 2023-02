Im Retrostil auf die Skipiste

Erstmals findet am Samstag, 11. März, im Skigebiet der St. Johanner Bergbahnen ein großer Retro-Skitag statt. Das Highlight des Tages wird ein Live-Konzert mit „The Monroes“ bei der Grander Schupf sein.



St. Johann | Steg- und Jethosen, Norweger-Pulli und sonstige Retro-Requisiten stehen beim ersten Retro-Skitag in St. Johann im Mittelpunkt. Auch der „Retro Skiclub St. Johann“ wird an diesem Tag im Zeichen des Retro-Kults die Pisten unsicher machen und Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Highlight des Tages bildet um 14 Uhr das Konzert der bekannten Band „The Monroes“ bei der Grander Schupf. Auch für Nicht-Skifahrer ist eine Teilnahme am Konzert von „The Monroes” bei der Grander Schupf möglich.



An diesem Tag wird der Betrieb der Gondelbahn Eichenhof bis 17.30 Uhr verlängert. Weitere Informationen unter www.kitzalps.cc/retro-skitag

Bild: Im Retrostil auf die Skipiste, das können Sie beim 1. Retro-Skitag im St. Johanner Skigebiet am 11. März. Foto: Foidl