Im Drachenboot über‘n Schwarzsee

Letztes Wochenende organisierte der Club41 erstmals ein Drachenbootrennen am Schwarzsee zugunsten hilfsbedürftiger Kinder im Bezirk. Eine Wiederholung ist geplant.



Kitzbühel | So manch erstaunter Spaziergänger traute vergangene Woche seinen Augen nicht. Lieferten sich doch tatsächlich zwei voll besetzte Drachenboote beherzte Duelle am Schwarzsee. Begleitet vom weithin hörbaren Trommelschlag des Taktgebers kämpften die 16-köpfigen Teams mit möglichst gleichmäßigen, kraftvollen Paddelschlägen um jeden Meter. Was so einfach aussieht, entpuppte sich als durchaus schweißtreibende Herausforderung. Passend dazu hatte Hannes Gumpold, Präsident des Club41, im Vorfeld bereits das Motto ausgegeben: „Wir wollen Spaß und Sport verbinden und dabei Gutes tun“.



Nachdem am Freitag bereits 350 Schüler erste Erfahrungen am Drachenboot sammeln durften und dabei sichtlich Spaß hatten, standen am Samstag die Wettrennen der Erwachsenen am Programm. Nach ersten zaghaften Versuchen waren bald alle vom Drachenboot-Fieber gepackt und hätten am liebsten noch viel länger weiter gepaddelt. Am Ende bewies das Team der Sparkasse Kitzbühel das beste Taktgefühl und durfte sich als Sieger feiern lassen.



Der sportliche Wettkampf war an diesem Tag allerdings nebensächlich, ging es doch hauptsächlich darum, mit dem Erlös der Veranstaltung sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche im Bezirk Kitzbühel zu unterstützen, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.



Ein breites Grinsen war auch bei Hannes Gumpold zu erkennen. „Es war ein riesiger Erfolg und wir möchten das Drachenbootrennen als Fixpunkt in Kitzbühel etablieren. Ganz egal ob jung oder alt, groß oder klein, jeder kann mitmachen und hat Spaß“, ist er überzeugt und schon jetzt eifrig am Planen, wie er im nächsten Jahr möglichst viele Schüler, Firmen und Vereine für das Charity-Event gewinnen kann. sh

Bild: Die Schüler hatten großen Spaß und freuen sich schon auf eine Neuauflage des Drachenbootrennens. Foto: Huber