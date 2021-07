Idylle im Grünen

„Wir(t)schaffen es!“ beinhaltet den „Wirt“ oder, wie am Rasmushof, die „Wirtin“. Für Signe Reisch und ihr Team gehört es zur Tradition, mit dem Einkauf bei regionalen Lieferanten für Restaurant und Hotel die Wertschöpfung in Kitzbühel zu halten.



Für die Einheimischen ist der Rasmushof bekannter und beliebter Treffpunkt, von früh bis abends: Die große Sonnenterrasse bietet sich wunderbar für ein Frühstück mit Freunden oder Familie an (täglich von 7 bis 10 Uhr, umfangreiches Buffet, € 24,90 pro Person). Auch zum täglichen Mittagstisch trifft man sich am Rasmushof. Täglich wechselnd serviert das freundliche Team Suppe/Salat + Hauptspeise oder Hauptspeise + Nachspeise auf der Terrasse und auch in den gemütlichen Stuben (Mo–Fr, 11:45 bis 14:15 Uhr; € 7,90 pro Person).Abends genießen alle Gäste Feines aus der Küche draußen unterm Sternenzelt oder drinnen am prasselnden Kaminfeuer.



Neu: Garden Lounge

Neu ist die Garden Lounge mit bequemen Loungemöbeln, aus denen man am liebsten gar nicht mehr aufstehen will. „Hakuna Matata“ heißt das Motto, zurücklehnen und die Sorgen vergessen – ganz entspannt bei einem fruchtigen Cocktail oder einem kalten Glas Rosé und mundgerechten Schmankerln aus der Küche.

Zum Treffpunkt wird der Rasmushof auch jeden Freitag, wenn auf der Terrasse der Griller angeheizt wird. „All you can eat“ heißt es dann ab 17:30 Uhr, bei jeder Witterung (€ 33,90 pro Person). Beim Würstl-Stammtisch jeden Samstag von 11 bis 15 Uhr sind Spezialitäten aus dem Würstelkessel die Stars, serviert mit Brezen, Senf und Kren (Weißwürste, Frische Würstel, St. Johanner, Frankfurter, Debreziner, … und ein Bier oder Weißbier 0,5 l oder alkoholfreies Getränk nur € 7,90/Person). Beste Stimmung mit Livemusik herrscht jeden Sonntag beim Brunch (All you can eat-Buffet, 10 bis 13 Uhr, € 28,90 pro Person).

Neu: Workation

Neu ist am Rasmushof auch die Möglichkeit, ein geräumiges, bestens ausgestattetes Büro mit sicherem, schnellem Internet (300Mbit dediziert) zu nutzen. Gäste genießen nach getaner Arbeit die gemütliche Infrastruktur des Hauses und lassen sich nach Herzenslust verwöhnen.

www.rasmushof.at

Bild: Idylle im Grünen: einzigartiger Gastgarten am Rasmushof.