IdeenWERKSTATTder Jugend

Klimafreundliche Wohnungsbesichtigungen sind die Zukunft. ViFlat: Die Wohnungssuche der Zukunft. Im Rahmen des RYLA-Seminars entwickelten wir, die Schüler und Schülerinnen der HAK Kitzbühel, verschiedenste Unternehmensideen.



Kitzbühel | Durch interessante und spannende Workshops wurden wir am ersten Tag darauf vorbereitet, Probleme zu finden und Ideen zu entwickeln, wie diese aus unternehmerischer Sicht gelöst werden könnten.

Die Features unseres Programms

Als Gruppe haben wir uns nach langem Überlegen und Diskutieren auf ein Problem geeinigt und versucht, eine Lösung auszuarbeiten. Bei unserem Problem handelt es sich um die körperliche Anwesenheit während Wohnungsbesichtigungen. Dabei entstehen je nach Entfernung hohe Anreisekosten und Emissionen.



Wie lösen wir dieses Problem? Nach längerem Brainstorming hatten wir die Idee: eine virtuelle Wohnungsführung. Unsere Vision ist eine klimaneutrale Wohnungssuche. Unser Hauptfeature ist die Einrichtung der Wohnung mit den eigenen Möbeln. Zusätzlich bieten wir eine umfassende Geräuschkulisse der Wohnung, um einen guten Eindruck der Umgebungsgeräusche zu übermitteln. Außerdem erhält man die Möglichkeit, sich über die Parkplatzsituation zu informieren. Während der Woche arbeiteten wir allerdings nicht nur an unserer Idee, sondern lernten auch viel über Corporate Identity und Unternehmensgründung.



Am Freitag präsentierte unser Team die Idee vor der Jury. Für den Sieg hat unser Projekt leider nicht gereicht, allerdings für den dritten Platz. Wir haben auch eine Wild Card für das Change Maker Programm erhalten, bei dem man das Projekt fortführen könnte. Tobias Pirkl, Lukas Hanser, Manuel Leitmann. Bild: Image by Planet-Theta from Pixabay