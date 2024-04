Ideen für die Region von Morgen

Anlässlich des 125. Geburtstags der Sparkasse Kitzbühel lädt diese dazu ein, die Zukunft der heimischen Region aktiv mitzugestalten.



Kitzbühel | Unter dem Namen „Ideenreise“ ruft die Sparkasse in Kooperation mit dem Innovationsnetzwerk, der homebase St. Johann, START.N Kitzbühel und Rauchzeichen. Live die Menschen dazu auf, alle Ideen einzureichen, die die heimische Region weiterentwickeln oder Impulse setzen und dabei neue Richtungen aufzeigen. Der Ideenwettbewerb richtet sich an alle ab einem Mindestalter von 16 Jahren.

Ob jung oder alt, Unternehmer, Elternteil oder Student, bei der Ideenreise ist jede Einreichung willkommen. Vorschläge können in den Kategorien Tourismus, Wohnen, Generationsentwicklung, Gesundheit, Diversität & Inklusion, Bildung & Kultur und Umwelt & Nachhaltigkeit eingereicht werden. Zusätzlich gibt es auch noch eine Wild Card Option. In dieser können Ideen eingebracht werden, die in keine der vorgegebenen Kategorien passen. „Dabei spielt es keine Rolle ob die Idee einfach oder sehr komplex ist, es geht in erster Linie darum ein Zeichen zu setzen und mit mutigen Ansätzen sowie Ideen voran zu gehen und sich in die Gestaltung unserer Region einzubringen.“ so Thomas Brandtner, Initiator des Projekts „Ideenreise“ bei der Sparkasse Kitzbühel.



In den 8 Kategorien kann mittels Textbeschreibung, Video, Fotos, Zeichnungen oder Audioaufnahmen etc. unkompliziert eingereicht werden. „Unsere Region hat eine bewegende, reiche Geschichte und in unseren Augen auch eine ebenso vielversprechende Zukunft. Mit der Ideenreise möchten wir die Kreativität der Menschen anregen und gemeinsam mit ihnen neue Wege für unsere Heimat kreieren”, erklärt Thomas Hechenberger, Vorstand der Sparkasse Kitzbühel.



Ideen können bis zum 17. Mai 2024 online oder analog in den lokalen Sparkasse-Filialen eingereicht werden. Anschließend werden alle Einreichungen von einer ausgewählten Jury bewertet. Die drei besten Ideen werden schließlich mit Preisgeldern von insgesamt € 15.000,- prämiert und beim Stadtfest der Sparkasse Kitzbühel am 8. Juni 2024 vorgestellt.



Sei auch du Teil dieser Reise und gestalte die Zukunft der Region aktiv mit. Weitere Informationen und Teilnahme an der Ideenreise findest du unter www.ideenreise.at. Werbung

Bild: Die „Ideenreise“-Initiatoren Thomas Brandtner und Thomas Hechenberger (v.l.n.r., beide Sparkasse Kitzbühel) freuen sich auf zahlreiche Einreichungen. Foto: Sparkasse