„Ich kann jetzt schwimmen!“

Auf Initiative der Stadtgemeinde Kitzbühel, organisiert von Kindergartenleiterin Monika Schönsgibl, durchgeführt von der Wasserrettung Kitzbühel und mit Finanzierung durch die Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann wurde auch heuer ein Schwimmkurs für die zukünftigen Kitzbüheler Taferlklassler angeboten.



Kitzbühel | An fünf Tagen wurde in der vorletzten Kindergartenwoche im Sportbecken der Aquarena fleißig Schwimmen gelernt und natürlich kam auch der Spaß beim Gratis-Schwimmkurs nicht zu kurz! Die Wasserrettung Kitzbühel, die heuer wieder den Schwimmkurs durchgeführt hatte, war mit sechs Trainern, darunter auch Raiffeisen-Mitarbeiterin Viktoria Jöchl, vor Ort und vermittelte den Kindern neben der richtigen Schwimmtechnik auch, wie viel Freude Bewegung im Wasser macht. Vielen Dank in diesem Zusammenhang auch an die Bergbahn Kitzbühel für die kostenlose Nutzung der Aquarena. Am Abschlusstag gab es als Belohnung noch eine Medaille, eine Teilnehmerurkunde und ein Sumsi-Goodie-Bag mit kleinen Geschenken der Raiffeisenbank und KitzSki - für die fleißigen Schwimmer.



Das Resultat der Zeit im Wasser kann sich sehen lassen: „Ich kann jetzt schwimmen!“, „Es machte so viel Spaß!“, „Ich kann schon ganz weit tauchen!“. Ganz viele stolze und begeisterte Kinderaugen, sowie dankbare Eltern waren der Lohn für alle an diesem Projekt beteiligten Partner, welche unisono erklärten, diese Initiative auch im nächsten Jahr für Kitzbühels Kinder weiterführen zu wollen.



„Uns – als regional sehr stark verwurzelte Bank – ist es ein Herzensanliegen, dass jedes Kitzbüheler Kind schwimmen kann bzw. sich im Wasser sicher fühlt. Getreu unserem Raiffeisen-Motto „Wir macht‘s möglich“ sind wir immer wieder darum bemüht, wichtige und vor allem auch nachhaltige Projekte zu initiieren bzw. zu unterstützen und ich darf wirklich mit Stolz sagen, dass die Eltern der teilnehmenden Kinder absolut keine Kosten zu tragen haben“, berichtet Hanspeter Bachler, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann, abschließend. Werbung

Bild: Markus Sommeregger, Hanspeter Bachler und Herbert Ponimayer von der Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann mit Monika Schönsgibl (Kindergarten Kitzbühel), Gemeinderätin Andrea Watzl, den Schwimmtrainern der Wasserrettung Kitzbühel, Vertretern der Bergbahn Kitzbühel und den stolzen Absolventen vom Sumsi-Kindergarten-Schwimmkurs 2022. Foto: Raiffeisenbank