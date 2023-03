Humor, Dramatik und viel Amore

Im Atelier und Kunstraum „Kunstwerk“ des bekannten Künstlers Bernard Embacher am St. Johanner Mauthfeld wähnte man sich vergangenes Wochenende am Fuße des Vesuvs, mitten in Napoli – eine äußerst beeindruckende Vernissage und ein virtuoses Konzert waren der Grund dafür.



St. Johann | Die gefühlte Reise gen Süden begann am Freitag Abend mit der Vernissage „Il segreto di Pulcinella“, in der sich der international tätige Bernard Embacher mit der rätsel- und geheimnisvollen Figur „Pulcinella“ aus der Commedia dell‘ arte auseinandersetzt. Die älteste Figur aus dem berühmten italienischen Volkstheater spiegelt wie keine andere die neapolitanische Seele wider und bot der Philosophie von jeher viel Stoff. Auch für Embacher ist sie mehr als nur Bildmotiv, er gibt ihr mehr Raum. Mitunter auch musikalischen Raum. Denn Embacher ist nicht nur Künstler, sondern auch praktizierender Musiker und sein bildnerisches Werk ist untrennbar mit Klängen verbunden. Mitunter verwendet er zum Malen auch „Saiten“, gerollte, gefaltete oder geknickte Papierseiten. So scheint es nur logisch, seine aktuelle Ausstellung ebenso mit Musik zu begleiten.

Und das geschah in meisterhafter und sehr berührender Weise durch den ausgebildeten Opernsänger und Gitarristen Bryan Benner und den Gitarrenvirtuosen Václav Fuksa.

Neapolitanische Seele

Mit ihrem Konzert „Muntagna d’Angeli“, was soviel heißt wie „Engelsberg“, besangen und bespielten sie Neapel, die neapolitanische Seele und den alles beherrschenden Vulkan Vesuv.

Der bis auf den letzten Platz besetzte Saal zeigte sich euphorisch begeistert von der dargebotenen Liederpalette, die von humoristischen Tänzen, Verliebtheit, viel Liebe, Dramatik bis hin zu alten Klageliedern reichte.

„Wir spielen das allererste Mal überhaupt in Tirol und freuen uns sehr, hier zu sein,“ erzählt Bryan Benner. „Das Fazinierende an dieser Musik ist, dass die klassische Musik und die Volksmusik so harmonisch zusammenkommen. Sozusagen das Beste aus beiden Welten“, erklärt der begnadete Kreativkopf Benner. Und dass es das Beste aus diesen Welten war, fand auch das Publikum, es konnte von Zugaben gar nicht genug bekommen. Und das Allerbeste: „Den Musikern hat es so gut gefallen, sie wollen wiederkommen,“ freut sich Organisatorin Aglaia Lang. Elisabeth Standl

Bild: Ausstellung „Il segreto di Pulcinella“ im Kunstwerk/St. Johann. Foto: Elisabeth Standl