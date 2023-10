Hronek startet beim Ortsmarketing

Angelika Hronek tritt in den kommenden Tagen die Nachfolge von Marije Moors als Geschäftsführerin des Ortsmarketing St. Johann an. Im Gespräch mit dem Anzeiger verrät sie, welche Schwerpunkte ihr dabei am Herzen liegen.



St. Johann | Was hat dich an der Aufgabe der Ortsmarketing-Geschäftsführung gereizt?

Ich kenne das Team vom Ortsmarketing schon länger. Die Aufgabenbereiche und Projekte waren mir teilweise bekannt. Mit dem Strategieprozess und dem daraus resultierenden Strategiehandbuch St. Johann 2030/2050 wurden Ziele und Weiterentwicklungspotentiale in unterschiedlichsten Bereichen definiert. Es hat mich unheimlich gereizt, hier mitzuwirken – einerseits bestehende gute Produkte weiterzuführen und andererseits dieses Innovationspotential für neue Projektideen zu nutzen.



Wie hast du als Fieberbrunnerin die bisherige Arbeit des Ortsmarketing wahrgenommen?

Als sehr positiv! Das Ortsmarketing gibt es schon seit 15 Jahren und bei vielen Projekten wurde eine Vorreiterrolle eingenommen. Veranstaltungen wie der Wochenmarkt wurden erfolgreich initiiert und sind bis heute ein fixer Treffpunkt für viele.



Wie siehst du generell den Standort St. Johann?

St. Johann wird aus meiner Sicht als Wirtschaftsstandort mit einem guten Branchenmix wahrgenommen. Gleichzeitig ist es Schul- und Gesundheitszentrum der Region. St. Johann verbindet für mich urbanes Flair mit Dorfcharakter.



Gab es schon erste Gespräche mit den lokalen Betrieben und Partnern?

Bei einigen internen Meetings konnte ich sozusagen schon ein bisschen „hineinschnuppern“. Ein kurzes Hallo beim einen oder anderen ging sich aus, aber für wirkliche Gespräche fehlte die Zeit. Ich war bis jetzt bemüht, meinen Aufgabenbereich beim Tourismusverband PillerseeTal strukturiert zu übergeben.



Am Montag, 2. Oktober, starte ich meine neue berufliche Herausforderung beim Ortsmarketing und freue mich auf viele interessante Begegnungen.



Welche Schwerpunkte der Standortarbeit liegen dir besonders am Herzen?

Die Weiterverfolgung des strategisch eingeschlagenen Weges, Kaufkraftbindung, Imagepflege und Netzwerke erhalten bzw. bilden.



„Erweiterung bei Projekten denkbar“



Ist eine Erweiterung des Ortsmarketings auf Betriebe außerhalb St. Johanns vorstellbar?

Ja, bei wirtschaftsbezogenen Projekten ist eine Erweiterung denkbar und sinnvoll.



Welche Bedeutung hat der Masterplan Ortskern für die Arbeit des St. Johanner Ortsmarketings?

Der Masterplan Ortskern ist eine wichtige Säule in der Standortentwicklung und somit auch wichtig für unsere Arbeit. Eine durchdachte, einheitliche Gestaltung animiert dazu, ins Zentrum zu gehen, erhöht die Aufenthaltsdauer und -qualität.



Welche Rolle spielt der Tourismus für das Ortsmarketing St. Johann?

Handel und Dienstleister profitieren vom Tourismus. Eine Zusammenarbeit zwischen Tourismusverband und Ortsmarketing GmbH ist für mich sinnvoll. Regelmäßige Kommunikation und Informationsaustausch sowie das Nutzen von Synergien und das Bündeln von Budget sind wichtig. Elisabeth Galehr

Bild: Angelika Hronek startet am 2. Oktober ihre neue Aufgabe als Geschäftsführerin des Ortsmarketing St. Johann. Foto: Claudia Egger