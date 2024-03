Hotel zur Tenne: Abriss verzögert sich

Anfang März hätten eigentlich schon die RiesenBagger für den Abriss des Hotel zur Tenne in der Innenstadt auffahren müssen. Der Termin verschiebt sich jedoch nach hinten: Die Bauverhandlung findet erst am 11. März statt.



Kitzbühel | Ohne Bauverhandlung kein Abriss: „Es haben noch Gutachten gefehlt, deshalb verschiebt sich der Termin für die Bauverhandlung auf 11. März“, erklärt Heinrich Dominici, General Manager des Hotel zur Tenne: „Wir wären am 18. März startklar für die Abrissarbeiten – die Zustimmung der Nachbarn vorausgesetzt.“ Deren Einwände wolle man auf alle Fälle hören, betont Dominici. „Wir haben in den vergangenen Monaten intensive Gespräche geführt und hoffen jetzt, dass wir im Einvernehmen mit den Nachbarn so rasch wie möglich loslegen können.“



Vier Monate soll der Abriss dauern, gearbeitet wird auch über die Sommersaison. Dominici: „Es wäre schön, wenn der Rohbau bis Ende 2024 stehen könnte.“ Der Bauherr, die Eigentümerfamilie Dohle, setzt dabei auf Information: Anfang März wird eine eigene Homepage eingerichtet, die laufend über den aktuellen Stand der Bauarbeiten berichten wird.

Alexandra Fusser