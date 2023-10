Holzrücke-Cup ist entschieden

18 Fuhrleute trafen sich am Wochenende zum dritten und damit letzten Teil des österreichischen Holzrücke-Cups, der von der Ländlichen Reitergruppe Hopfgarten veranstaltet wurde.



Hopfgarten | Nach Stationen in Niederösterreich und Kärnten fand der entscheidende Wettkampf in Hopfgarten statt. 16 Männer und zwei Frauen traten auf dem zehn Stationen umfassenden Parcours an.



Die Aufgabe war, innerhalb von 20 Minuten verschiedene Hindernisse zu bewältigen. Dazu zählte eine Brücke mit einer Stufe am Ende, ein Alleedurchzug, ein Kreisel und ein Polter. Es handelte sich dabei um Aufgaben, die den Fuhrleuten und ihren Pferden auch in ihrem Arbeitsalltag begegnen können.



Den ersten Platz bei den Einspännern belegte Gerhard Mätzler mit Samina, bei den Zweispännern Günther Bösch mit Lennox und Joschi. Sowohl Samina als auch Joschi sind Norikerpferde, die schon seit vielen Jahren im Wald eingesetzt werden. Die Lokalmatadorin Agnes Mitterer, an deren Elternhof Schlafham das Turnier stattfand, belegte den achten Platz.

Bilder: Monika Pletzer