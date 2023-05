Hohe Qualität der Musikkapellen

Zwölf Musikkapellen aus den Musikbezirken Brixental und St. Johann zeigten beim Konzert-Wertungsspiel des Brixentaler Blasmusikverbandes ihr Können.



Reith | 1. Preis -Goldmedaille erspielten sich: BMK Going (Stufe B), Oberndorf (Stufe B), Aurach (Stufe B), Kirchdorf (Stufe B), Itter (Stufe C) und Westendorf (Stufe C). 1. Preis Goldmedaille mit Auszeichnung erhielten: BMK Hochfilzen (Stufe B), Waidring (Stufe B, Popularmusik), Knappen Musikkapelle Fieberbrunn (Stufe C) und St. Ulrich (Stufe D). Ein zweiter Preis und eine Silbermedaille erhielt die BMK Schwendt in der Gruppe B.

Zusätzlich dazu wurde in jeder Stufe das klangschönste Register mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Diesen erhielt in der Stufe B das Schlagwerkregister die BMK Schwendt, in der Stufe C das Klarinettenregister der Knappen MK Fieberbrunn und in der Stufe D die BMK St. Ulrich (Tenorhorn/Bariton-Register). Das Feedbackkonzert spielte die Stadtmusik Kitzbühel. Landeskapellmeister Rudi Pascher und Roman Gruber sowie Landes-Jugendreferent Christian Kramser und Georg Horrer fungierten als Jury und gratulierten den Teilnehmern.

Bild: Die Fachjury gratulierte den teilnehmenden Musikkapellen für ihre Leistungen. Foto: Privat