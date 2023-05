Hohe Ehrung für Feuerwehrmann

Seit Jahren gehört Hubert Ritter zu einem Projektteam rund um Peter Logar, das Feuerwehren in Kroatien bei der Weiterentwicklung unterstützt. Für dieses Engagement gab es jetzt ein Dankeschön des kroatischen Parlaments.



Kitzbühel | Er ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele – der Kitzbüheler Hubert Ritter. Nach seiner erfolgreichen Laufbahn als Kitzbüheler Feuerwehrkommandant sowie als Bezirks-

feuerwehrinspektor ist er eigentlich im Ruhestand. Doch bei Ritter ist das eher ein Unruhestand – unter anderem kuratierte er jetzt eine Ausstellung zum 150-Jahr-Bestandsjubiläum der Kitzbüheler Feuerwehr mit.



Bereits seit einigen Jahren engagiert sich der Kitzbüheler aber auch für Feuerwehren am Balkan. Seit 2011 werden im Rahmen einer Partnerschaft Tirol-Kroatien Freiwillige Feuerwehren in Kroatien mit Ausrüstung und Fahrzeugen aus Tirol unterstützt. Auch Ausbildungsprojekte gibt es. Schwerpunkte des Partnerschaftsprojektes liegen in den Regionen Slawoniens im Nord-Osten Kroatiens. Doch auch an der Küste, etwa in der Region Zadar, wird unterstützt. Der ehemalige Flüchtlingskoordinator Peter Logar hat sich dieser Aufgabe mit Leib und Seele verschrieben – und mit ihm Hubert Ritter. Auch zahlreiche Fahrzeuge aus dem Bezirk Kitzbühel sind auf den kroatischen Straßen im Einsatz. Ritter war selbst schon einige Male in Kroatien unterwegs und hat sich vor Ort ein Bild gemacht. Es sei so schön zu sehen, wie sehr sich die Leute über die Hilfe freuen, so Ritter.



Jetzt gab es für das Engagement des Projektteams ein Dankeschön in Form einer ganz besonderen Auszeichnung durch das kroatische Parlament in Zagreb. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie wurden die Auszeichnungen vom stellvertretenden Parlamentspräsidenten von Kroatien, Ante Sanader, überreicht. Neben LR Astrid Mair erhielt u.a. Projekt-Koordinator Peter Logar die „Golden Plakette“ verliehen. Sein Stellvertreter Hubert Ritter wurde ebenso wie der kroatische Projekt-Koordinator Tomislav Stokic mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Auch LFI Alfons Gruber sowie LFK Jakob Unterladstätter wurden vor den Vorhang geholt.

„Die heutige Auszeichnung ist eine große Ehre sowie ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung der Zusammenarbeit, die seit über zehn Jahren zwischen Tirol und Kroatien besteht. Das Projekt steht vor allem für Freundschaften und eine enge Verbindung, die zwischen Tirol und Kroatien entsteht. Das möchten wir in Zukunft fortführen und haben bereits Kontakte geknüpft,“ erklärte Peter Logar stellvertretend für die Tiroler Ausgezeichneten. mak/KA

Bild: Erhielt die Silbermedaille des kroatischen Parlaments: Hubert Ritter (l.) mit dem stellvertretenden Parlamentspräsidenten Ante Sanader. Foto: Croatian Parliament