Hochwürden hoch zu Ross

Das Fronleichnamsfest wird im Brixental seit Jahrhunderten auf besondere Art begangen. Der Antlassritt ist die einzige Fronleichnamsprozession hoch zu Ross in Nordtirol.



Kirchberg, Brixen, Westendorf | Tradition wird im Brixental hochgehalten. Seit mehr als 300 Jahren wird hier zum Fronleichnamsfest der Antlassritt zelebriert.

Heuer trafen sich an die 60 Reiter gegen 13 Uhr vor der Kirche in Brixen im Thale. Die Prozession zog über die Bundesstraße nach Kirchberg mit dem Ziel Klausenkapelle, wo traditionsgemäß gegen 14.30 Uhr eine Messe gefeiert wurde. Nach einer kurzen Rast traten Pferde und Reiter wieder ihren Heimweg an. An der langen Prozession beteiligten sich die Musikkapellen Westendorf, Brixen, Kirchberg, Aschau und Kelchsau.



Für Roland Frühauf , seit September 2022 Pfarrprovisor von Kirchberg, Brixen und Westendorf, bedeutete der heurige Antlassritt eine Premiere: Es war sein erster „Einsatz“ hoch zu Ross quer durch das Brixental. ali