Hochkarätiges beim Marketingtag

Unter dem Motto „Wo die Regionalität beginnt“ organisierte das Ortsmarketingteam von St. Johann den Orts- und Stadtmarketingtag. Rund 40 Teilnehmer aus ganz Österreich nahmen am Austausch teil.



St. Johann | Nach zehn Jahren waren heuer wieder Stadtmarketing-Verantwortliche aus ganz Österreich zu Gast in St. Johann. Das OM-Team unter Leitung von Marije Moors hatte gemeinsam mit dem Dachverband Stadtmarketing Austria ein rundes Programm zusammengestellt.



Die Eröffnung der Veranstaltung übernahm WK-Vizepräsident Martin Wetscher, der seine Wertschätzung für die Arbeit der Ortsmarketingmitarbeiter ausdrückte, aber auch die Probleme ansprach, mit denen die Kaufleute zu kämpfen haben. Zum einen ist es der Facharbeitermangel, zum anderen aber auch die Energiekrise, die die Wirtschaft beutelt.



Gerhard Angerer referierte über „Lokale Einkaufswährungen und Kundenbindungssysteme“, Bernhard Dominguez beantwortete in seinem Vortrag die Frage, „Warum Social Media nicht die Lösung für alle Kommunikationsaufgaben ist,“ Auch Marije Moors informierte über die Arbeit des Ortsmarketings und ihre Erfahrung bei der Abwicklung von verschiedenen Bau- und Gestaltungsmaßnahmen im Ortskern. Konkret sprach Moors über den erstellten Masterplan.mak

Bild: Felix Hofinger, LA Peter Seiwald, Angelika Schmied-Hofinger, Marije Moors, Martin Wetscher, Karin Klotzinger und Simon Franzoi (v.l.). Foto: Klausner