Hilfsprojekt für Kinder in Uganda

Die Kitzbühelerin Ulli Ehrlich hat gemeinsam mit einem Kinderhilfsprojekt eine Schule und einen Kindergarten in Uganda errichtet.

Kitzbühel | „2008 ist der Vater meiner vier Buben verunglückt. Ihm zu Ehren und in seinem Andenken haben wir die „Alex Mair Schule“ in Uganda finanziert“, berichtet Sportalm-Chefin Ulli Ehrlich. Realisiert wurde diese vom Verein „Kindern eine Chance“, der von den beiden Tirolern Gabi und Stefan Pleger ins Leben gerufen wurde.



In den vergangenen Jahren haben viele Menschen das Projekt unterstützt, das immer noch ehrenamtlich von den österreichischen Helfern betreut wird. Über 2.000 Kinder werden mit Essen, Bildung, einige sogar mit einer Wohnmöglichkeit, versorgt. „Letztes Jahr haben wir unser Jubiläum zum Anlass genommen, um die Alex Mair Schule, die alleine schon über 600 Kinder beherbergt, um einen Kindergarten zu erweitern“, erzählt Ehrlich.



Heuer wurde der Kindergarten fertig gestellt. Die Kitzbühelerin reiste persönlich zur Eröffnung nach Uganda und war von der Stimmung tief berührt. „Uns haben bewegende Momente, tiefe Emotionen und vor allem ganz viel Freude und Glück erwartet. Wir waren überwältigt von dem Empfang, den man uns bereitet hat“, schildert sie.



Alle 600 Schüler sowie sämtliche Lehrer und Betreuer waren aufmarschiert, die eigene Kapelle hat gespielt und es kamen auch etliche Eltern sowie ein Geistlicher. Jede Klasse hat etwas einstudiert, gesungen, getanzt und selbstgemachte Geschenke verteilt. „Es ist unmöglich in Worte zu fassen, was das für uns bedeutet hat. Das Glück, die Dankbarkeit und auch die Demut, die sich in einem breit machen, wenn man das erlebt hat, die sind unbeschreiblich“, findet Ulli Ehrlich. KA



Bild: Die Kinder in Uganda freuten sich über den Besuch aus Kitzbühel. Zum Dank gab es Musik, verschiedene Aufführungen und sogar selbst gebastelte Geschenke für die Gäste. Foto: Sportalm

Bild: Die österreichische Delegation stattete der von Sportalm-Chefin Ulli Ehrlich initiierten „Alex Mair Schule“ einen Besuch ab. Foto: Sportalm